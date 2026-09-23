Какой праздник 30 сентября 2026 года / © ТСН

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30 сентября 2026 года — среда. 1679-й день войны в Украине.

Какой праздник 30 сентября

30 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Григория, епископа Армении / © pexels.com

30 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Григория, епископа Армении. Он жил примерно в III–IV веках и считается апостолом и просветителем Армении. По церковному преданию, за проповедь христианства царь Тиридат III приказал заключить в тюрьму Григория. Он провел много лет в глубокой темнице, испытывая тяжкие страдания, но не отрекся от веры. Впоследствии Григория освободили, и он обратил царя и многих армян в христианство. В начале IV века Армения стала первым государством, которое традиционно считается официально принявшим христианство. Григорий стал первым предстоятелем Армянской Церкви, проповедовал, строил храмы и утверждал христианскую веру. Именно поэтому его назвали Просветителем Армении.

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30 сентября в Украине и мире празднуют Всеукраинский день библиотек / © pexels.com

30 сентября в Украине и мире празднуют Всеукраинский день библиотек. Праздник был установлен 1998 указом Президента Украины. Его цель — подчеркнуть важную роль библиотек в развитии образования, науки и культуры, сохранении исторической памяти и обеспечении доступа людей к знаниям. Сегодня украинские библиотеки — это уже не только места, где можно взять книгу. Они проводят встречи с писателями, выставки, лекции, мастер-классы, занятия для детей, создают электронные фонды и культурные и образовательные пространства.

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30 сентября Всемирный день школьного молока / © pexels.com

Также 30 сентября Всемирный день школьного молока. Его основала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в 2000 году. День выпадает на последнюю среду сентября, поэтому дата ежегодно меняется. В этот день в разных странах проводят тематические уроки, конкурсы, викторины и рассказывают детям о сбалансированном питании, происхождении молочных продуктов и работе фермеров.

30 сентября День женского здоровья и фитнеса / © pexels.com

А еще 30 сентября День женского здоровья и фитнеса. Главная цель дня — поощрить женщин уделять больше внимания своему здоровью: регулярно двигаться, выбирать сбалансированное питание, достаточно отдыхать, заботиться об эмоциональном состоянии и не забывать о профилактических медицинских осмотрах. К этому случаю часто организуют занятия по фитнесу, йоге, пешие прогулки, спортивные мероприятия и образовательные встречи, посвященные женскому здоровью.

30 сентября празднуют Международный день подкастов / © pexels.com

30 сентября празднуют Международный день подкастов. Он посвящен подкастингу — формату аудио- и видеопрограмм, которые можно слушать или смотреть онлайн в удобное время. История этого дня началась в 2014 году в США. Сначала его называли Национальным днем подкастов, но уже в следующем году инициатива приобрела международный характер. Цель праздника — популяризировать подкасты, поддерживать их авторов и помогать людям открывать новые интересные программы. До 30 сентября проводятся онлайн-встречи, тематические эфиры и дискуссии, а слушателей поощряют делиться любимыми подкастами.

30 сентября Международный день переводчика / © pexels.com

Также 30 сентября Международный день переводчика. Это профессиональный праздник устных и письменных переводчиков и других специалистов, благодаря которым люди, говорящие на разных языках, могут понимать друг друга. Дата выбрана неслучайно: 30 сентября чествуют святого Иеронима, которого традиционно считают покровителем переводчиков. Он известен прежде всего переводом Библии на латинском языке — Вульгатой.

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30 сентября День грязелечения / © pexels.com

А еще 30 сентября День грязелечения. Грязелечение, или пелоидотерапия, имеет давнюю историю. Для процедур используют природные грязи, богатые минеральными и органическими веществами. Их применяют в санаторно-курортном лечении в виде аппликаций, обертываний и ванн. Лечебные грязи могут использовать как вспомогательный метод при некоторых заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата, а грязевые маски популярны в косметологии по уходу за кожей. В то же время, лечебное применение имеет свои противопоказания, поэтому такие процедуры желательно согласовывать с врачом.

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