Какой праздник 31 июля 2026 года / © ТСН

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31 июля 2026 года — пятница. 1618-й день войны в Украине.

Какой праздник 31 июля

31 июля верующие празднуют День памяти святого и праведного Евдокима / © pexels.com

31 июля верующие празднуют День памяти святого и праведного Евдокима. Он родился в богатой и набожной семье в Каппадокии (территория современной Турции). По приказу императора служил правителем области Харсиан, где честно выполнял свои обязанности, защищал бедных, помогал нуждающимся и всегда руководствовался христианскими принципами. Евдоким всю жизнь сохранял целомудрие, был скромным, много молился и избегал тщеславия. Умер молодым, примерно в 33 года. После его смерти мощи святого оказались нетленными, а возле них начали совершаться многочисленные исцеления, что стало свидетельством его святости.

31 июля в Украине и мире празднуют День системного администратора / © pexels.com

31 июля в Украине и мире празднуют День системного администратора. Праздник начал американец Тед Кекатос в 2000 году. Идея возникла после рекламы, в которой сотрудники благодарили системного администратора за установку новых компьютеров. С этого времени этот праздник ежегодно отмечают в последнюю пятницу июля.

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31 июля Международный день спасателя / © pexels.com

Также 31 июля Международный день спасателя. Цель этого дня — привлечь внимание к важности профессии спасателя, выразить благодарность за их самоотверженность и напомнить обществу о ценности взаимопомощи и готовности действовать в экстремальных условиях.

31 июля Всемирный день рейнджеров / © pexels.com

А еще 31 июля Всемирный день рейнджеров. Это международная дата, посвященная людям, охраняющим природные территории, защищающим дикую природу и сохраняющим биоразнообразие планеты. Праздник был начат в 2007 году по инициативе Международной федерации рейнджеров (International Ranger Federation) и благотворительной организации The Thin Green Line Foundation. Дату выбрали, чтобы почтить память рейнджеров, погибших или раненых во время исполнения служебных обязанностей, а также привлечь внимание к важности их профессии.

31 июля празднуют День африканской женщины / © pexels.com

31 июля празднуют День африканской женщины. Это международная памятная дата, посвященная чествованию вклада женщин Африки в развитие общества, экономики, культуры и борьбу за равенство и права человека. Праздник был основан в честь создания 31 июля 1962 Панафриканской женской организации (Pan-African Women’s Organization, PAWO) в Танзании. Этот день стал символом солидарности африканских женщин и их роли в развитии континента.

31 июля День осведомленности о необычных музыкальных инструментах / © pexels.com

Также 31 июля День осведомленности о необычных музыкальных инструментах. Это неофициальный международный праздник, призванный познакомить людей с редкими, необычными и малоизвестными музыкальными инструментами из разных уголков мира. Его главная цель — популяризировать музыкальное разнообразие, поощрить людей открывать новые звуки и знакомиться с культурным наследием разных народов.

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31 июля День беспородной собаки / © pexels.com

А еще 31 июля День беспородной собаки. Инициатором праздника стала американская эксперт по поведению домашних животных и защитница прав животных Коллин Пейдж. Главная цель этого дня — привлечь внимание к находящимся в приютах миллионам беспородных собак и поощрить людей дарить им новый дом.

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