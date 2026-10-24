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Какой 31 октября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

31 октября, Хэллоуин. Верующие чтят память апостолов Стахия, Амплия и других. До Нового года осталось 66 дней.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 31 октября 2026 года

Какой праздник 31 октября 2026 года / © ТСН

31 октября 2026 года — суббота. 1710-й день войны в Украине.

Какой праздник 31 октября

31 октября верующие празднуют День памяти апостолов Стахия, Амплия и других / © unsplash.com

31 октября верующие празднуют День памяти апостолов Стахия, Амплия и других / © unsplash.com

31 октября верующие празднуют День памяти апостолов Стахия, Амплия и других. Святой Стахий, по церковному преданию, был поставлен апостолом Андреем Первозванным епископом Византии. Он проповедовал Евангелие и помогал формировать первую христианскую общину. Святой Амплий — упоминается апостолом Павлом в Послании к римлянам. Павел называет его возлюбленным в Господе. По преданию, Амплий проповедовал христианство и служил епископом. Святой Урбан — также упомянутый Павлом в Послании к римлянам. По церковному преданию он был помощником апостолов в распространении веры. Святой Наркис — христианский проповедник, связывающий церковное предание с епископским служением. Святой Апеллий — упоминается в Послании к римлянам как испытанный во Христе. Святой Аристовул по преданию проповедовал Евангелие и служил христианским общинам. Святые Иродион и Флегонт — также упомянутые апостолом Павлом среди первых христиан

31 октября в Украине и мире празднуют Геловин / © pexels.com

31 октября в Украине и мире празднуют Геловин / © pexels.com

31 октября в Украине и мире празднуют Хэллоуин. Истоки Хэллоуина связывают с давним кельтским праздником Самайн, символизирующим завершение сезона сбора урожая и начало темного времени года. Впоследствии древние обычаи переплелись с христианскими традициями чествования святых и умерших. На тыкве создают забавные или жуткие лица, а внутрь ставят свечи или фонарики. Дети и взрослые одеваются в ведьм, привидений, сказочных персонажей и героев фильмов. Дети ходят от двери к двери и просят сладости. Дома декорируют паутиной, скелетами, летучими мышами и тематическими фонарями.

31 октября Международный день Черного моря / © pexels.com

31 октября Международный день Черного моря / © pexels.com

А еще 31 октября Международный день Черного моря. Его цель — привлечь внимание к экологическим проблемам Черного моря, сохранению морских обитателей и необходимости совместных действий по защите водной среды. Дату выбрали в честь события 31 октября 1996 года, когда шесть причерноморских государств — Украина, Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Россия — подписали Стратегический план действий по восстановлению и защите Черного моря. Документ определил совместные меры по уменьшению загрязнения и сохранению морской экосистемы.

31 октября Всемирный день экономии / © pexels.com

31 октября Всемирный день экономии / © pexels.com

Также 31 октября Всемирный день экономии. Его цель — напомнить о важности бережливого отношения к деньгам, финансовом планировании и формировании сбережений на будущее. Идею положили начало 31 октября 1924 года в итальянском Милане во время Первого международного конгресса сберегательных банков. Представители финансовых учреждений из разных стран решили ввести специальный день, который бы поощрял людей экономить средства и заботиться о собственной финансовой стабильности.

31 октября Всемирный день городов / © pexels.com

31 октября Всемирный день городов / © pexels.com

А еще 31 октября Всемирный день городов. Его цель — привлечь внимание к развитию городов, проблемам урбанизации и созданию комфортной, безопасной и экологической среды для жизни. Праздник начала Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году, а впервые его отметили в 2014 году.

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