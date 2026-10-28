Какой праздник 4 ноября 2026 года / © ТСН

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4 ноября 2026 года — среда. 1714-й день войны в Украине.

Какой праздник 4 ноября

4 ноября ноября верующие празднуют День памяти преподобного Иоаникия Великого / © pexels.com

4 ноября верующие празднуют День памяти преподобного Иоаникия Великого. Он жил в VIII-IX веках. Он родился в Вифинии (Малая Азия) и в молодости служил в армии, а впоследствии посвятил свою жизнь молитве, посту и уединению. По преданию, Иоаникий имел дар духовного прозрения и помогал людям преодолевать жизненные трудности. Он известен смирением, милосердием и преданностью Богу.

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4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника / © pexels.com

4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника. Профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку пассажиров и грузов, организуют движение поездов и поддерживают работу железнодорожной инфраструктуры. Железная дорога играет важную роль в экономике страны, а во время полномасштабной войны стала одним из ключевых средств эвакуации людей, доставки гуманитарной помощи и перевозки грузов. Праздник был установлен в 1993 году, а в 2002 году дату перенесли с первого воскресенья августа на 4 ноября. Дата связана с историческим событием: в 1861 во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вены.

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4 ноября Международный день маркетинга / © pexels.com

Также 4 ноября Международный день маркетинга. Профессиональный праздник специалистов, исследующих потребности потребителей, анализирует рынок, разрабатывает рекламные кампании и помогает компаниям находить свою аудиторию. Маркетинг охватывает много направлений: от создания бренда и написания рекламных текстов до SEO продвижения, работы с социальными сетями, аналитики и изучения поведения покупателей. Благодаря этой работе бизнес лучше понимает свою аудиторию и более эффективно представляет товары и услуги.

4 ноября День украинского фрилансера / © pexels.com

А еще 4 ноября День украинского фрилансера. Праздник основала в 2021 году украинская фриланс-платформа Freelancehunt, чтобы поддержать независимых специалистов и привлечь внимание к их роли в экономике страны. Пока эта дата не имеет статуса официального государственного праздника.

4 ноября празднуют Международный день благодарения коучам / © pexels.com

4 ноября празднуют Международный день благодарения коучам. Идею этого праздника 2013 предложила американская педагог, тренер и автор книг Елена Агилар, которая хотела выразить благодарность коллегам за их труд и поддержку. Праздник не имеет официального международного статуса. Коучи помогают людям определять цели, находить решения, развивать профессиональные навыки и увереннее двигаться вперед. Они работают с предпринимателями, руководителями, педагогами и всеми, кто стремится к изменениям в карьере или личной жизни.

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