Какой праздник 4 октября 2026 года / © ТСН

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4 октября 2026 — воскресенье. 1683-й день войны в Украине.

Какой праздник 4 октября

4 октября верующие празднуют День памяти священномученика Еротея, епископа Атенского / © pexels.com

4 октября верующие празднуют День памяти священномученика Еротея, епископа Атенского. Он был членом афинского Ареопага и обратился в христианство после проповеди апостола Павла. Впоследствии Павел поставил его епископом Афин. Еротей был близким сподвижником святого Дионисия Ареопагита. По преданию, Еротей присутствовал вместе с апостолами при Успении Пресвятой Богородицы. Церковная традиция особенно упоминает его глубокую веру и духовную мудрость.

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4 октября в Украине празднуют День учителя / © ТСН

4 октября в Украине празднуют День учителя. Его празднуют каждый год в первое воскресенье октября. Праздник посвящен учителям, преподавателям, воспитателям и другим работникам образования — обучающим, воспитывающим и помогающим детям и молодежи развиваться. Традиционно в канун праздника в школах проводят торжества: ученики поздравляют педагогов, дарят цветы, открытки и символические подарки. В некоторых школах организуют концерты или день ученического самоуправления, когда старшеклассники на время пробуют себя в роли учителей.

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4 октября День территориальной обороны Украины / © Фото из открытых источников

Также 4 октября День территориальной обороны Украины. Государственный профессиональный праздник, посвященный военнослужащим и добровольцам, участвующим в территориальной обороне страны. Его празднуют каждый год в первое воскресенье октября. Праздник был установлен Указом Президента Украины 2020 года, учитывая важность территориальной обороны для обороноспособности государства. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году роль территориальной обороны особенно возросла. Подразделения Сил территориальной обороны ВСУ принимают участие в защите населенных пунктов и важных объектов, выполняют боевые задания и действуют вместе с другими составляющими Сил обороны Украины.

4 октября День ветеринарной службы Украины / © pexels.com

А еще 4 октября День ветеринарной службы Украины. Ветеринарные специалисты не только лечат домашние и сельскохозяйственные животные. Они занимаются профилактикой и диагностикой болезней, вакцинацией, контролем инфекций, в том числе тех, которые могут передаваться от животных людям, а также помогают обеспечивать безопасность продукции животного происхождения.

4 октября празднуют Всемирный день животных / © pexels.com

4 октября празднуют Всемирный день животных. Дата выбрана неслучайно: 4 октября чествуют святого Франциска Ассизского, которого в христианской традиции знают особой любовью к природе и живым существам. Идея проведения Всемирного дня животных возникла в 1925 году благодаря немецкому писателю и защитнику животных Генриху Циммерманну. Первое мероприятие состоялось в Берлине, а впоследствии 4 октября стало международной датой.

4 октября Октябрьский день африканской диаспоры / © pexels.com

Также 4 октября День африканской диаспоры. Выпадает на первое воскресенье октября. Понятие «африканская диаспора» охватывает миллионы людей в разных частях света. Ее формирование связано как с добровольной миграцией, так и с трагической историей трансатлантической работорговли и принудительного перемещения африканцев.

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4 октября Международный день благословения рыболовного флота / © pexels.com

А еще 4 октября Международный день благословения рыболовного флота. Традиция приморских и рыболовных общин, во время которой освящают рыболовные суда и молятся за безопасность рыбаков, хороший промысел и благополучное возвращение домой. Ее корни связаны с древними христианскими обычаями европейских рыболовных общин. Перед началом сезона священнослужители благословляли лодки и их экипажи, ведь морской промысел всегда был опасным делом. Впоследствии переселенцы распространили эту традицию в других частях света, особенно в прибрежных городах Северной Америки.

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