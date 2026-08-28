Какой праздник 4 сентября 2026 года / © pexels.com

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4 сентября 2026 года — пятница. 1653-й день войны в Украине.

Какой праздник 4 сентября

4 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохийского / © unsplash.com

4 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохийского. Святой Вавил был епископом Антиохии и мужественно защищал христианскую веру во время преследований императора Декия. За отказ поклониться языческим богам его заключили в тюрьму, где он умер мученической смертью. Вместе с ним пострадали и трое молодых людей, которых он наставлял в христианской вере.

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4 сентября в Украине празднуют День таможенных брокеров / © pexels.com

4 сентября в Украине празднуют День таможенных брокеров. Таможенные брокеры готовят и представляют таможенные декларации, проверяют документы, определяют таможенные платежи и помогают клиентам соблюдать таможенное законодательство. От их внимательности и профессионализма зависит скорость и правильность таможенного оформления грузов.

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4 сентября День сексуального здоровья / © pexels.com

Также 4 сентября День сексуального здоровья. В этот день говорят о профилактике инфекций, передающихся половым путем, контрацепции, регулярных медицинских обследованиях, согласии и взаимном уважении в отношениях. Он помогает разрушать мифы и стигму вокруг темы сексуального здоровья.

4 сентября Всемирный день тхэквондо / © pexels.com

А еще 4 сентября Всемирный день тхэквондо. Тхэквондо — корейское боевое искусство, название которого примерно переводится как «путь ноги и кулака». Оно сочетает физическую подготовку, технику ударов, самодисциплину и уважение соперника. Этот день призван популяризировать тхэквондо в мире, поощрять людей к занятиям спортом и напоминать о ценностях, воспитываемых этим боевым искусством: выносливостью, самоконтролем, настойчивостью и уважением.

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