Какой праздник 5 августа 2026 года / © ТСН

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5 августа 2026 года — среда. 1623-й день войны в Украине.

Какой праздник 5 августа

5 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Евстигния / © Pixabay

5 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Евстигния. Он жил в III–IV веках и более 60 лет служил воином в римском войске. По преданию он был свидетелем чудесного явления креста на небе, которое увидел император Константин Великий перед решающей битвой. После завершения военной службы Евстигний поселился в родном городе и посвятил жизнь молитве и служению Богу. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, преследовавший христиан, святой откровенно осудил его за отступничество от веры. За это Евстигния схватили, подвергли пыткам и казнили, когда ему было около 110 лет.

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5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора / © pexels.com

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора. Именно в этот день 1914 года в американском городе Кливленд заработал первый электрический светофор, ставший прообразом современных систем регулирования дорожного движения. Праздник призван напомнить о важности безопасности на дорогах, соблюдении правил дорожного движения и роли светофоров в сохранении жизни пешеходов и водителей.

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5 августа День нижнего белья / © pexels.com

Также 5 августа День нижнего белья. Этот неофициальный праздник возник в США как способ привлечь внимание к роли нижнего белья в повседневной жизни, моде и самовыражении. Праздник начал компания Freshpair, которая продает белье, чтобы популяризировать качественную и комфортную продукцию. Затем идею подхватили бренды одежды, магазины и пользователи социальных сетей.

5 августа Всемирный день устриц / © pexels.com

А еще 5 августа Всемирный день устриц. Этот неофициальный гастрономический праздник посвящен одному из самых известных морских деликатесов и призван популяризировать культуру потребления устриц, а также привлечь внимание к устойчивому развитию устричных ферм и сохранению морских экосистем.

5 августа празднуют День свежего дыхания / © pexels.com

5 августа празднуют День свежего дыхания. Его главная цель — обратить внимание на то, что свежее дыхание зависит не только от жевательной резинки или мятных леденцов, но и от правильного ухода за зубами и языком, регулярного использования зубной нити и своевременных визитов к стоматологу.

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