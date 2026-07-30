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Какой 5 августа праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
5 августа, . Верующие чтят память святого мученика Евстигния. До Нового года осталось 153 дня.
5 августа 2026 года — среда. 1623-й день войны в Украине.
Какой праздник 5 августа
5 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Евстигния. Он жил в III–IV веках и более 60 лет служил воином в римском войске. По преданию он был свидетелем чудесного явления креста на небе, которое увидел император Константин Великий перед решающей битвой. После завершения военной службы Евстигний поселился в родном городе и посвятил жизнь молитве и служению Богу. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, преследовавший христиан, святой откровенно осудил его за отступничество от веры. За это Евстигния схватили, подвергли пыткам и казнили, когда ему было около 110 лет.
5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора. Именно в этот день 1914 года в американском городе Кливленд заработал первый электрический светофор, ставший прообразом современных систем регулирования дорожного движения. Праздник призван напомнить о важности безопасности на дорогах, соблюдении правил дорожного движения и роли светофоров в сохранении жизни пешеходов и водителей.
Также 5 августа День нижнего белья. Этот неофициальный праздник возник в США как способ привлечь внимание к роли нижнего белья в повседневной жизни, моде и самовыражении. Праздник начал компания Freshpair, которая продает белье, чтобы популяризировать качественную и комфортную продукцию. Затем идею подхватили бренды одежды, магазины и пользователи социальных сетей.
А еще 5 августа Всемирный день устриц. Этот неофициальный гастрономический праздник посвящен одному из самых известных морских деликатесов и призван популяризировать культуру потребления устриц, а также привлечь внимание к устойчивому развитию устричных ферм и сохранению морских экосистем.
5 августа празднуют День свежего дыхания. Его главная цель — обратить внимание на то, что свежее дыхание зависит не только от жевательной резинки или мятных леденцов, но и от правильного ухода за зубами и языком, регулярного использования зубной нити и своевременных визитов к стоматологу.