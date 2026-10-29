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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Какой 5 ноябрь праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

5 ноября Международный день проектного менеджера. Верующие чтят память мучеников Галактиона и Эпистимы. До Нового года остался 61 день.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 5 ноября 2026 года

Какой праздник 5 ноября 2026 года / © ТСН

5 ноября 2026 года — четверг. 1715-й день войны в Украине.

Какой праздник 5 ноября

5 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Галактиона и Эпистыми / © unsplash.com

5 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Галактиона и Эпистыми / © unsplash.com

5 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Галактиона и Эпистимы. По церковному преданию Галактион происходил из состоятельной языческой семьи, но его мать приняла христианство, а впоследствии и он сам крестился. Позже Галактион женился на Эпистиме и обратил ее в христианскую веру. Супруги решили посвятить свою жизнь Богу. Когда начались преследования христиан, Галактиона и Эпистиму схватили за их веру. Они отказались отречься от Христа и приняли мученическую смерть.

5 ноября в Украине и мире празднуют Международный день проектного менеджера / © pexels.com

5 ноября в Украине и мире празднуют Международный день проектного менеджера / © pexels.com

5 ноября в Украине и мире празднуют Международный день проектного менеджера. Проектные менеджеры работают в разных сферах: IT, строительстве, маркетинге, образовании, медицине, производстве и бизнесе. Они организуют рабочие процессы, помогают команде преодолевать трудности и следят, чтобы проекты завершались вовремя и отвечали требованиям заказчика. Международный день проектного менеджера был начат в 2004 году по инициативе Фрэнка Салодиса при поддержке Международного института обучения (IIL). С этого дня праздник ежегодно празднуют в первый четверг ноября.

5 ноября Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях / © pexels.com

5 ноября Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях / © pexels.com

Также 5 ноября Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях. Его положила начало ЮНЕСКО в 2019 году. В учебных заведениях проводятся тематические уроки, воспитательные часы, дискуссии, тренинги и информационные кампании. Учащихся учат распознавать буллинг, обращаться за помощью и поддерживать одноклассников, испытывающих травлю.

5 ноября Международный день менеджеров-волонтеров / © pexels.com

5 ноября Международный день менеджеров-волонтеров / © pexels.com

А еще 5 ноября Международный день менеджеров-волонтеров. Праздник был начат в 1999 году по инициативе американской специалисты по волонтерскому менеджменту Нэн Готорн (Nan Hawthorn). Сначала его отмечали 5 декабря вместе с Международным днем волонтера, а с 2006 для него определили отдельную дату. С 2008 года празднование проходит 5 ноября.

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