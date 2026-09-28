Какой праздник 5 октября 2026 года / © ТСН

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5 октября 2026 года — понедельник. 1684-й день войны в Украине.

Какой праздник 5 октября

5 октября верующие празднуют День памяти мученицы Харитины / © pexels.com

5 октября верующие празднуют День памяти мученицы Харитины. По церковному преданию, Харитина в юном возрасте осталась сиротой и воспитывалась благочестивым христианином Клавдием. Она сама стала христианкой и открыто исповедовала свою веру, а также помогала другим познавать христианство. Во время гонений ее арестовали и потребовали принести жертву языческим богам. Харитина отказалась отречься от Христа. По житийной традиции, ее подвергли тяжким пыткам, но она осталась верна своей вере к смерти. Именно поэтому Церковь чтит ее как мученицу.

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5 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день учителя / © pexels.com

5 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день учителя. Дата связана с событием 5 октября 1966 г., когда UNESCO и Международная организация труда приняли рекомендацию о статусе учителей — документ об их правах, условиях труда, подготовке и профессиональном положении. В этот день в мире благодарят педагогов за их труд, знания, терпение и вклад в будущее детей. Ежегодно Всемирный день учителя также обращает внимание на актуальные проблемы образования и условия работы педагогов.

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5 октября Международный день врача / © pexels.com

Также 5 октября Международный день врача. Выпадает на первый понедельник октября. Это профессиональный день, посвященный людям, избравшим делом жизни сохранение здоровья и спасение других. Его связывают с инициативами World Health Organization и международного медицинского сообщества. Главная идея дня — солидарность врачей всего мира и признание важности их труда, независимо от страны, национальности или специализации.

5 октября Всемирный день архитектора и архитектуры / © pexels.com

А еще 5 октября Всемирный день архитектора и архитектуры. Праздник положил начало International Union of Architects (UIA) в 1985 году. Сначала его праздновали в июле, но с 1996 года дату перенесли на первый понедельник октября одновременно с Всемирным днем Хабитат, посвященным условиям проживания людей. Цель этого дня — напомнить, что архитектура — это не только красота зданий. От работы архитекторов зависит, насколько города и дома будут удобными, безопасными, доступными и экологичными.

5 октября празднуют Всемирный день охраны мест жительства / © pexels.com

5 октября празднуют Всемирный день охраны мест обитания. Выпадает на первый понедельник октября. Праздник был основан United Nations в 1985 году, а впервые его отпраздновали в 1986-м. Его цель — привлечь внимание к условиям, в которых живут люди, права каждого на надлежащее жилье и ответственности за развитие городов и населенных пунктов.

5 октября Всемирный день предотвращения буллинга / © pexels.com

Также 5 октября Всемирный день предотвращения буллинга. Выпадает на первый понедельник октября. Его цель — привлечь внимание к проблеме травли среди детей, подростков и взрослых, в частности физического и психологического насилия, оскорбления, унижения, социальной изоляции и кибербуллинга. Одним из символов дня стала синяя одежда: в рамках кампании Blue Shirt Day людей призывают одевать синее в знак солидарности с испытавшими травлю и неприятием буллинга.

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5 октября Всемирный день борьбы с менингитом / © pexels.com

А еще 5 октября Всемирный день борьбы с менингитом. Ранее его проводили 24 апреля, но с 2022 дату перенесли на октябрь. Его цель — повысить осведомленность о менингите — опасное воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое может быть вызвано бактериями, вирусами и другими возбудителями. Особо опасен бактериальный менингит, поскольку болезнь может развиваться очень быстро.

5 октября Международный день против проституции / © pexels.com

5 октября Международный день против проституции. Он возник в 2002 году как общественная инициатива, направленная на привлечение внимания к проституции, сексуальной эксплуатации и торговле людьми. В этот день правозащитные и общественные организации поднимают вопросы насилия, принуждения, торговли людьми и уязвимости людей, вовлеченных в проституцию, а также обсуждают способы предоставления им социальной, психологической и правовой помощи.

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