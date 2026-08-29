Какой праздник 5 сентября 2026 года / © ТСН

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5 сентября 2026 года — суббота. 1654-й день войны в Украине.

Какой праздник 5 сентября

5 сентября верующие празднуют День памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Крестителя / © Pixabay

5 сентября верующие празднуют День памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Крестителя. Однажды, когда Захария служил в храме, ему явился архангел Гавриил и возвестил, что у них родится сын — Иоанн, который подготовит народ к приходу Мессии. Из-за сомнений в словах ангела Захария временно потерял способность говорить. Лишь после рождения сына, когда он написал на дощечке: «Иоанн ему имя», речь вернулась к нему. После этого Захария произнес пророческий гимн прославления Бога, известный как «Благословен Господь, Бог Израилев» (лат. Benedictus), в котором пророчествовал о миссии своего сына и пришествия Спасителя.

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5 сентября в Украине и мире празднуют Международный день благотворительности / © pexels.com

5 сентября в Украине и мире празднуют Международный день благотворительности. Он был провозглашен Организацией Объединенных Наций 2012 года, чтобы привлечь внимание к важности благотворительности, взаимопомощи и поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Дата 5 сентября избрана в честь дня смерти Матери Терезы, посвятившей свою жизнь помощи бедным, больным и отверженным.

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5 сентября Европейский день грибов / © pexels.com

Также 5 сентября Европейский день грибов. Это неофициальный экологически-просветительский праздник, призванный привлечь внимание к разнообразию грибов, их роли в природе и важности ответственного уборки. Грибы являются неотъемлемой частью лесных экосистем. Они разлагают органические остатки, возвращая питательные вещества в почву, а многие виды образуют микоризу — взаимовыгодную связь с корнями деревьев, что способствует здоровому росту лесов.

5 сентября Международный день стервятника / © pexels.com

А еще 5 сентября Международный день стервятника. Выпадает на первую субботу сентября. Это международная природоохранная инициатива, начатая в 2009 году, чтобы привлечь внимание к стремительному сокращению популяций стервятников и необходимости их защиты. Стервятники — это большие хищные птицы, которые играют чрезвычайно важную роль в природе. Они питаются преимущественно остатками погибших животных, очищая окружающую среду от органических отходов и помогая предотвращать распространение опасных бактерий и болезней. Именно поэтому их часто называют санитарами природы.

5 сентября празднуют Международный день бекона / © pexels.com

5 сентября празднуют Международный день бекона. Этот неофициальный гастрономический праздник возник в начале 2000-х среди поклонников бекона как способ отметить один из самых популярных мясных продуктов в мире. Впоследствии оно приобрело популярность во многих странах.

5 сентября Международный день бороды / © pexels.com

Также 5 сентября Международный день бороды. Выпадает на первую субботу сентября. Этот день посвящен всем, кто носит бороду, а также культуре ухода за ней. Праздник носит скорее развлекательный характер и не связан с какой-либо конкретной религиозной или государственной традицией. Интересно, что борода в разные исторические периоды являлась символом мудрости, мужества, статуса и зрелости. Ее ношение также тесно связано с культурными, религиозными и социальными традициями разных народов.

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5 сентября Всемирный день туристических журналистов / © pexels.com

А еще 5 сентября Всемирный день туристических журналистов. Их работа — это не только красивые фотографии и рекомендации по местам отдыха. Туристические журналисты исследуют историю, традиции, кухню, природу и людей, помогают читателям открывать новые направления и формируют представления о разных уголках мира. Особое значение имеет профессия сегодня, когда путешествия все чаще связаны с вопросами устойчивого туризма, сохранения культурного наследия, защиты природы и ответственного отношения к местным общинам.

5 сентября празднуют Международный день женщин коренных народов / © pexels.com

5 сентября празднуют Международный день женщин коренных народов. Женщины коренных народов часто играют особую роль в передаче знаний между поколениями: сохраняют родные языки, народные ремесла, традиционную кухню, песни, ритуалы и знания о природе. В то же время, они могут сталкиваться с двойными вызовами — дискриминацией как представительницы коренного народа и неравенством по половому признаку. Поэтому этот день привлекает внимание к их правам, безопасности, образованию, экономическим возможностям и праву участвовать в принятии решений.

5 сентября Всемирный день множественной миеломы / © pexels.com

Также 5 сентября Всемирный день множественной миеломы. Его цель — привлечь внимание к проблемам людей, живущих с этим заболеванием, важности своевременной диагностики, доступа к современному лечению и поддержке пациентов и их семей. Множественная миелома получила такое название потому, что злокачественные клетки часто образуют поражение в нескольких участках костей. Заболевание может оказывать влияние на костную ткань, кроветворение и иммунную систему.

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