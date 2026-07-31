Какой праздник 6 августа 2026 года / © ТСН

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6 августа 2026 года — четверг. 1624-й день войны в Украине.

Какой праздник 6 августа

6 августа верующие празднуют Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа / © pexels.com

6 августа верующие празднуют Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа. Это один из двенадцати христианских праздников, символизирующий явление божественной славы Иисуса Христа. По Евангелию, на горе Фавор Христос преобразился перед апостолами Петром, Иаковом и Иоанном: Его лицо засияло, а одежда стала белоснежной. Этот праздник напоминает верующим о духовном обновлении, силе веры и надежде на спасение. В Украине его также называют Яблочным Спасом, ведь в этот день традиционно освящают в храмах яблоки, виноград и другие плоды нового урожая.

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6 августа в Украине празднуют День благодарения работникам сельского хозяйства / © pexels.com

6 августа в Украине празднуют День благодарения работникам сельского хозяйства. Праздник, посвященный людям, своим ежедневным трудом обеспечивающим страну продовольствием. В этот день выражают благодарность агрономам, фермерам, механизаторам, животноводам, садоводам, работникам элеваторов и всем, кто работает на земле и вносит весомый вклад в развитие аграрной отрасли.

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6 августа Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия (День Хиросимы) / © Unsplash

Также 6 августа Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы). 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу, в результате чего погибли десятки тысяч человек, а многие выжившие годами страдали от последствий радиационного облучения. Через три дня аналогичный удар потерпел город Нагасаки.

6 августа Международный день «Врачи мира за мир» / © pexels.com

А еще 6 августа Международный день «Врачи мира за мир». Дата выбрана неслучайно — она совпадает с годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы и напоминает человечеству о катастрофических гуманитарных последствиях ядерной войны. Врачи подчеркивают, что в случае применения ядерного оружия, ни одна система здравоохранения не сможет оказать помощь всем пострадавшим.

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