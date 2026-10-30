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Категория
Разное
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Какой 6 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

6 ноября, День Освобождения Киева. Верующие чтят память исповедника Павла, епископа Царьградского. До Нового года осталось 60 дней.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 6 ноября 2026 года

Какой праздник 6 ноября 2026 года / © ТСН

6 ноября 2026 года — пятница. 1716-й день войны в Украине.

Какой праздник 6 ноября

6 ноября верующие празднуют День памяти исповедника Павла, епископа Царьградского / © pexels.com

6 ноября верующие празднуют День памяти исповедника Павла, епископа Царьградского / © pexels.com

6 ноября верующие празднуют День памяти исповедника Павла, епископа Царьградского. 337 Павел стал архиепископом Константинополя (Царьграда). Он выступал против арианства — учения, отрицавшего равенство Иисуса Христа с Богом Отцом. По своим убеждениям Павел подвергался преследованиям, его несколько раз лишали кафедры и отправляли в изгнание. Около 350 года, во время очередного изгнания, святой Павел погиб мученической смертью, предположительно в Малой Азии, где он был подавлен по приказу противников.

6 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброжелательного отношения к юристам / © pexels.com

6 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброжелательного отношения к юристам / © pexels.com

6 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброжелательного отношения к юристам. Юристы помогают разрешать конфликты, защищают права граждан, консультируют в сложных жизненных ситуациях и способствуют соблюдению законности. Их работа часто связана с большой ответственностью, стрессом и необходимостью принимать решения с серьезными последствиями.

6 ноября День Освобождения Киева / © pexels.com

6 ноября День Освобождения Киева / © pexels.com

Также 6 ноября День Освобождения Киева. Эта дата связана с событиями Второй мировой войны: 6 ноября 1943 советские войска заняли Киев, положив конец немецкой оккупации города. Киев находился под нацистской оккупацией 778 дней — с сентября 1941 года по ноябрь 1943-го. За это время город испытал значительные разрушения, а его жители пережили массовые расстрелы, репрессии, голод и принудительный вывоз людей.

6 ноября День ориентировки без компаса / © pexels.com

6 ноября День ориентировки без компаса / © pexels.com

А еще 6 ноября День ориентировки без компаса. Его идея совмещает практические навыки выживания с метафорой поиска жизненного направления. Если решите потренироваться на природе, лучше выбрать знакомый маршрут и не отказываться от телефона или навигации в незнакомой местности.

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