Какой праздник 6 сентября 2026 года / © ТСН

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6 сентября 2026 года — воскресенье. 1655-й день войны в Украине.

Какой праздник 6 сентября

6 сентября верующие празднуют День памяти святого мученика Евдоксия и тех, что с ним / © pexels.com

6 сентября верующие празднуют День памяти святого мученика Евдоксия и тех, что с ним. По преданию, Евдоксия вместе с его товарищами-христианами Зиноном и Макарием схватили и подвергли мучениям. Евдоксий не отрекся от веры и был казнен. Вместе с ним пострадали и другие воины, исповедовавшие христианство.

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6 сентября в Украине празднуют День предпринимателя / © pexels.com

6 сентября в Украине празднуют День предпринимателя. Выпадает на первое воскресенье сентября. Праздник был начат Указом Президента Украины № 1110/98 от 5 октября 1998 года. Цель Дня предпринимателя — отметить вклад предпринимателей в развитие экономики Украины, создание рабочих мест, развитие местных общин и поддержку инноваций.

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6 сентября День борьбы с прокрастинацией / © pexels.com

Также 6 сентября День борьбы с прокрастинацией. Его цель — напомнить, что прокрастинация часто не о лени, а о страхе ошибки, усталости, чрезмерном количестве задач или нежелании браться за сложное дело. Главная идея этого дня проста: не обязательно сделать все сегодня достаточно перестать откладывать первый шаг.

6 сентября День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине / © Getty Images

А еще 6 сентября День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине. Праздник был начат после инициативы Министерства цифровой трансформации Украины в 2021 году — тогда Минцифры обнародовало проект указа об установлении Дня администратора ЦНАП. Администратор ЦНАП — это фактически первое звено взаимодействия человека с государственными и местными органами. Он консультирует посетителей, принимает и регистрирует документы, организует их передачу соответствующим органам и помогает получить необходимую услугу.

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