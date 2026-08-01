Какой праздник 7 августа 2026 года / © ТСН

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7 августа 2026 года — пятница. 1625-й день войны в Украине.

Какой праздник 7 августа

7 августа верующие празднуют День памяти святого преподобномученика Дометия / © pexels.com

7 августа верующие празднуют День памяти святого преподобномученика Дометия. По происхождению он был персом и первоначально исповедовал язычество. После обращения в христианство принял монашеский постриг и поселился в пещере близ города Нисибис, где проводил жизнь в молитве, посте и духовных подвигах. Благодаря святой жизни Дометий получил дар исцеления, поэтому к нему приходили многие люди за духовным советом и помощью. Во время гонений на христиан по приказу императора Юлиана Отступника его схватили. Поскольку святой не отрекся от веры, его вместе с двумя учениками избили камнями до смерти.

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7 августа в Украине и мире празднуют Международный день пива / © pexels.com

7 августа в Украине и мире празднуют Международный день пива. Его начали в 2007 году в городе Санта-Круз (Калифорния, США), а уже с 2008 года праздник начал отмечать во многих странах мира. Впоследствии дату изменили с фиксированной на первую пятницу августа, чтобы больше людей могли присоединиться к празднованию в выходные.

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7 августа День профессионального спикера / © pexels.com

Также 7 августа День профессионального спикера. Праздник посвящен людям, профессионально выступающим перед аудиторией: мотивационным спикерам, бизнес-тренерам, лекторам, преподавателям, ведущим конференциям и экспертам, которые делятся знаниями и вдохновляют других. История профессионального ораторского искусства ведет начало еще в Древней Греции и Риме, где красноречие считалось одним из важнейших навыков гражданина. В это время были заложены основы риторики, а труды Аристотеля и сегодня остаются классикой искусства публичных выступлений.

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