Какой праздник 7 июля 2026 года / © ТСН

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7 июля 2026 года — вторник. 1594-й день войны в Украине.

Какой праздник 7 июля

7 июля верующие празднуют День памяти преподобного Фомы, что в Малее, и Акакия, о котором вспоминает «Лестница» / © pexels.com

7 июля, верующие празднуют День памяти преподобного Фомы, что в Малее, и Акакия, о котором упоминает «Лестница». Преподобный Тома в Малее — святой IX–X век, который первоначально был знаменитым византийским военачальником. Несмотря на военную славу и богатство, он оставил светскую жизнь, принял монашество и поселился на горе Малея в строгом уединении.

Преподобный Акакий, о котором упоминает «Лествица» — синайский монах VI века, известен прежде всего своим исключительным смирением и послушанием. Девять лет он терпеливо сносил жестокое отношение своего старца: побои, оскорбления, голод и тяжелый труд, не сетуя.

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7 июля в Украине празднуют День работника естественно-заповедного дела / © pexels.com

7 июля в Украине празднуют День работника природно-заповедного дела. Праздник был установлен указом Президента Украины 2009 года в знак признания весомого вклада работников заповедников, национальных природных парков, биосферных резерватов, заказников и других природоохранных учреждений в сохранение природного наследия государства. Главная цель праздника — привлечь внимание к важности охраны окружающей среды, сохранению биоразнообразия и уникальных природных экосистем.

7 июля Всемирный день шоколада / © pexels.com

Также 7 июля Всемирный день шоколада. Считается, что именно в этот день 1550 шоколад впервые официально появился в Европе, хотя достоверных исторических подтверждений этой даты нет. Праздник начали во Франции в 1995 году, а впоследствии он приобрел популярность во многих странах мира. История шоколада берет начало в цивилизациях майя и ацтеков, которые готовили из какао-бобов горький напиток с добавлением специй. После завоза какао в Европу рецепт постепенно менялся: в него начали добавлять сахар, молоко и другие ингредиенты, а затем появился твердый шоколад, ставший одним из самых любимых десертов в мире.

7 июля Всемирный день прощения / © pexels.com

А еще 7 июля Всемирный день прощения. Это неофициальная международная дата, призванная напомнить о силе прощения как важном шаге к внутреннему покою, исцелению эмоциональных ран и гармоничных взаимоотношений между людьми. Идея праздника состоит в том, чтобы поощрить людей отпустить образы, примириться с теми, с кем возникли недоразумения или хотя бы сделать первый шаг к взаимопониманию. Прощение не означает оправдания несправедливых или болезненных поступков, а помогает освободиться от тяжести негативных эмоций, которые могут истощать человека и мешать двигаться вперед.

7 июля празднуют Международный день мира и любви / © pexels.com

7 июля празднуют Международный день мира и любви. Это неофициальная международная дата, посвященная утверждению общечеловеческих ценностей — мира, взаимоуважения, сострадания, доброты и любви. Праздник напоминает, что именно эти качества помогают людям преодолевать конфликты, укреплять отношения и строить гармоничное общество.

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