Какой праздник 8 августа 2026 года / © ТСН

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8 августа 2026 года — суббота. 1626-й день войны в Украине.

Какой праздник 8 августа

8 августа верующие празднуют День памяти святого Эмилиана исповедника, епископа Кизицкого / © pexels.com

8 августа верующие празднуют День памяти святого Эмилиана исповедника, епископа Кизицкого. Он был епископом города Кызык (ныне территория Турции). В правление императора Льва V Армянина святой Эмилиан отказался отречься почитания святых икон, за что преследовался. Его лишили епископской кафедры и сослали в изгнание, где мужественно переносил страдания за свою веру. Именно поэтому Церковь почитает его как исповедника — то есть человека, который пострадал за Христа, но не принял мученическую смерть.

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8 августа в Украине празднуют День войск связи ВСУ / © Getty Images

8 августа в Украине празднуют День войск связи ВСУ. Дата 8 августа выбрана не случайно. Именно в этот день 1920 года на Киевских военно-инженерных курсах приступили к подготовке первых военных связистов, что стало важной вехой в истории развития украинских войск связи.

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8 августа Международный день кота / © pexels.com

Также 8 августа Международный день кота. Праздник начал 2002 Международный фонд защиты животных (IFAW), чтобы привлечь внимание к благосостоянию домашних и беспризорных кошек, а также напомнить об ответственном отношении к домашним любимцам. Сегодня Международный день кота отмечается во многих странах мира. В этот день проводят благотворительные акции, помогают приютам, организуют кампании по адопции животных, а владельцы кошек традиционно радуют своих пушистиков любимым лакомством, новыми игрушками или просто уделяют им больше внимания.

8 августа Международный день альянсов / © pexels.com

А еще 8 августа Международный день альянсов. Праздник посвящен идее, что самые сложные вызовы — от развития бизнеса и науки до защиты окружающей среды и поддержки общин — легче преодолевать благодаря крепким альянсам. Она подчеркивает ценность доверия, взаимопомощи и объединения людей, организаций и государств.

8 августа празднуют День цифрового кочевника / © pexels.com

8 августа празднуют День цифрового кочевника. Это неофициальный международный праздник, посвященный людям, которые работают дистанционно и могут выполнять свои профессиональные обязанности из любой точки мира, имея только ноутбук и доступ в интернет.

8 августа День рождения холодильника / © pexels.com

Также 8 августа День рождения холодильника. Именно в этот день 1899 года американский изобретатель Альберт Т. Маршалл получил патент на холодильную машину, ставшую важным шагом в развитии современных холодильников. До появления электрических холодильников люди хранили продукты в погребах, ледяных амбарах или использовали природный лед, заготавливаемый зимой. Ситуация кардинально изменилась в XX веке, когда холодильники стали доступны для домашнего использования и существенно облегчили повседневную жизнь.

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8 августа Международный день альпинизма / © pexels.com

А еще 8 августа Международный день альпинизма. Именно в этот день 1786 французские альпинисты Жак Бальма и врач Мишель-Габриэль Паккар впервые успешно покорили вершину Монблан — самую высокую гору Альп. Это событие считается началом современного альпинизма.

8 августа празднуют Международный день бесконечности / © pexels.com

8 августа празднуют Международный день бесконечности. Праздник носит неофициальный характер и посвящен размышлениям о безграничности Вселенной, времени, человеческих возможностей, знаний и творчества. Оно объединяет людей, интересующихся математикой, философией, наукой, искусством и духовным развитием. Символ бесконечности был введен в математику 1655 английским математиком Джоном Уоллисом. С тех пор знак ∞ стал одним из самых известных математических символов, хотя его значение давно вышло за рамки науки. Сегодня он часто символизирует вечность, безграничную любовь, гармонию и бесконечное развитие.

8 августа Международный день офтальмологии / © pexels.com

Также 8 августа Международный день офтальмологии. Цель этого дня — привлечь внимание к важности сохранения здоровья глаз, своевременной диагностике офтальмологических заболеваний и повышению осведомленности о профилактике нарушений зрения. По данным Всемирной организации здравоохранения, значительную часть случаев ухудшения зрения можно избежать благодаря регулярным обследованиям и раннему лечению.

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