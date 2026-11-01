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Какой 8 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

8 ноября День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Верующие празднуют Собор архистратига Михаила. До Нового года осталось 58 дней.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 8 ноября 2026 года

Какой праздник 8 ноября 2026 года / © ТСН

8 ноября 2026 года — воскресенье. 1718-й день войны в Украине.

Какой праздник 8 ноября

8 ноября ноябре празднуют Собор архистратига Михаила / © ТСН

8 ноября ноябре празднуют Собор архистратига Михаила / © ТСН

8 ноября верующие празднуют Собор архистратига Михаила. Архангел Михаил считается главным среди небесных ангелов, защитником людей от зла и руководителем Божьей воли. Слово «архистратиг» означает «главнокомандующий небесным воинством». По христианской традиции, в этот день чествуют архангела Михаила и всех ангелов, которые служат Богу. Верующие молятся о защите, здоровье, мире и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

8 ноября в Украине празднуют День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины / © Pixabay

8 ноября в Украине празднуют День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины / © Pixabay

8 ноября в Украине празднуют День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. 2025 дату праздника сменили указом Президента Украины: ранее его отмечали 21 ноября. Новая дата была выбрана на день Собора архистратигом Михаилом, которого считают небесным покровителем украинских десантников.

8 ноября ноября виноградаря и виноградаря / © pexels.com

8 ноября ноября виноградаря и виноградаря / © pexels.com

Также 8 ноября День виноградаря и винодела. Выпадает на второе воскресенье ноября. В Украине виноградарство и виноделие имеют давние традиции. Среди известных винодельческих регионов — Закарпатье, Одесщина и юг Украины. Климатические условия этих мест дают возможность выращивать различные сорта винограда и производить вина с уникальными вкусовыми характеристиками.

8 ноября Всемирный день пианиста / © pexels.com

8 ноября Всемирный день пианиста / © pexels.com

А еще 8 ноября Всемирный день пианиста. Праздник начал музыкальный энтузиаст Иван Манько-Вертоградов: первые мероприятия прошли 8 ноября 2014 года. Цель инициативы — привлечь внимание к мастерству пианистов, их упорному труду и вкладу в музыкальную культуру.

8 ноября празднуют Международный день радиологии / © pexels.com

8 ноября празднуют Международный день радиологии / © pexels.com

8 ноября празднуют Международный день радиологии. Праздник начали в 2012 Европейское общество радиологии, Радиологическое общество Северной Америки и Американская коллегия радиологии. Дату избрали в честь открытия рентгеновских лучей немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном 8 ноября 1895 года.

8 ноября Всемирный день градостроительства / © pexels.com

8 ноября Всемирный день градостроительства / © pexels.com

Также 8 ноября Всемирный день градостроительства. Праздник основал в 1949 году аргентинский профессор Карлос Мария делла Паолера из Университета Буэнос-Айреса. Его целью было привлечь внимание общества и власти к значению грамотного планирования городов и регионов.

8 ноября ноября солидарности интерсексуалов / © pexels.com

8 ноября ноября солидарности интерсексуалов / © pexels.com

А еще 8 ноября День солидарности интерсексуалов. Интерсекс-люди рождаются с вариациями половых признаков — анатомических, гормональных или хромосомных, не соответствующих типичным представлениям о мужском или женском теле. Интерсексность есть естественная вариация человеческой биологии и сама по себе не означает наличия заболевания.

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