Какой праздник 8 октября 2026 года / © ТСН

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8 октября 2026 года — четверг. 1687-й день войны в Украине.

Какой праздник 8 октября

8 октября верующие празднуют День памяти преподобной Пелагии / © pexels.com

8 октября верующие празднуют День памяти преподобной Пелагии. Пелагия раздала свое имущество нуждающимся и отправилась в Иерусалим. Там она поселилась близ Елеонской горы и проводила жизнь в молитве, посте и покаянии. Ее история в христианской традиции стала примером искреннего покаяния, духовного перерождения и Божьего милосердия.

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8 октября в Украине празднуют День юриста / © pexels.com

8 октября в Украине празднуют День юриста. Праздник был установлен Указом Президента Украины 1997 в поддержку инициативы юридического сообщества. Этот день призван подчеркнуть важность профессии юриста, ведь ее представители способствуют защите прав и свобод граждан, утверждению законности и справедливости, развитию правового государства.

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8 октября Всемирный день зрения / © pexels.com

Также 8 октября Всемирный день зрения. Выпадает на второй четверг октября. Главная цель этого дня — напомнить о важности регулярной проверки зрения, своевременном выявлении заболеваний глаз и доступности офтальмологической помощи.

8 октября Международный день регистрации рождений / © pexels.com

А еще 8 октября Международный день регистрации рождений. Свидетельство о рождении — это первый официальный документ человека. Регистрация подтверждает ее имя, возраст, гражданство и родственные связи, а также помогает обеспечить доступ к образованию, медицинской помощи и социальной защите.

8 октября празднуют Всемирный день распространения информации о дислексии / © pexels.com

8 октября празднуют Всемирный день распространения информации о дислексии. Цель этого дня — помочь обществу лучше понимать людей с дислексией, бороться со стереотипами и подчеркивать важность своевременной поддержки детей и взрослых. Этот день также напоминает, что с надлежащими методами обучения и поддержки люди с дислексией могут успешно учиться, работать и реализовывать свои способности.

8 октября Международный день подиатрии / © pexels.com

Также 8 октября Международный день подиатрии. Цель этого дня — напомнить, насколько важно правильно ухаживать за стопами, носить удобную обувь и своевременно обращаться к специалистам в случае боли или других изменений. Особое внимание здоровью стоп следует уделять людям с хроническими заболеваниями, спортсменам и тем, кто много времени проводит на ногах. Ведь здоровые стопы оказывают непосредственное влияние на подвижность, комфорт и качество повседневной жизни.

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8 октября Всемирный день биометрии / © pexels.com

А еще 8 октября Всемирный день биометрии. К биометрии относятся отпечатки пальцев, распознавание лица, радужной оболочки глаза и голоса. Такие технологии сегодня используются в смартфонах, банковских системах, документах, системах контроля доступа и при пересечении границ.

8 октября празднуют Международный день бездорожья / © pexels.com

8 октября празднуют Международный день бездорожья. В этот день любители внедорожников, квадроциклов, мотоциклов и другой техники отправляются на маршруты по сложной местности, участвуют в тематических встречах и делятся своими путешествиями. День также представляет собой возможность напомнить о безопасном и ответственном вождении, уважении к природе и необходимости пользоваться разрешенными маршрутами, чтобы активный отдых не причинял вреда окружающей среде.

8 октября Всемирный день осьминога / © pexels.com

Также 8 октября Всемирный день осьминога. Осьминоги известны своим развитым интеллектом, способностью обучаться, решать задачи, маскироваться и изменять цвет и текстуру тела. У них восемь щупалец с присосками, три сердца, а их кровь содержит гемоцианин, из-за чего имеет голубоватый оттенок.

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