Какой праздник 8 сентября 2026 года / © ТСН

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8 сентября 2026 года — вторник. 1657 день войны в Украине.

Какой праздник 8 сентября

8 сентября верующие празднуют Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии / © Pixabay

8 сентября верующие празднуют Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии. Один из великих христианских праздников, посвященный рождению Девы Марии, будущей Матери Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, ее родителями были праведные Иоаким и Анна, которые долгое время не имели детей и искренне молились Богу. Их молитва была услышана, и рождение Марии стало большой радостью и началом осуществления Божьего замысла о спасении человечества.

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8 сентября в Украине и мире празднуют Международный день грамотности / © pexels.com

8 сентября в Украине и мире празднуют Международный день грамотности. Его начали напоминать о важности умения читать, писать и приобретать знания. Грамотность помогает человеку учиться, общаться, развиваться и лучше понимать мир. Этот день также привлекает внимание к проблеме неграмотности, которая до сих пор существует во многих странах мира.

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8 сентября Всемирный день борьбы с муковисцидозом / © pexels.com

Также 8 сентября Всемирный день борьбы с муковисцидозом. Муковисцидоз — генетическая болезнь, поражающая прежде всего дыхательную и пищеварительную систему. Из-за нее в организме образуется густая слизь, что может затруднять работу легких и других органов. Этот день призван обратить внимание общества на проблемы людей с муковисцидозом, важность ранней диагностики, доступного лечения и поддержки пациентов и их семей.

8 сентября Международный день солидарности журналистов / © pexels.com

А еще 8 сентября Международный день солидарности журналистов. Этот день посвящен единству и взаимной поддержке журналистов во всем мире, а также защите свободы слова и прав людей на правдивую информацию. Дата связана с памятью чешского журналиста Юлиуса Фучика, погибшего 8 сентября 1943 года. Праздник напоминает о важной роли журналистов в обществе и опасностях, с которыми они могут сталкиваться во время своей работы.

8 сентября празднуют Всемирный день физической терапии / © pexels.com

8 сентября празднуют Всемирный день физической терапии. Этот день посвящен важной работе физических терапевтов, помогающих людям восстанавливать подвижность, уменьшать боль и возвращаться к активной жизни после травм, операций или разных заболеваний. Физическая терапия играет немаловажную роль в реабилитации, профилактике травм и поддержании здоровья. Этот день также напоминает о важности двигательной активности и своевременном обращении за профессиональной помощью.

8 сентября День медсестры отделений детской гематологии и онкологии / © pexels.com

Также 8 сентября День медсестры отделений детской гематологии и онкологии. Их работа нуждается не только в профессиональных знаниях и большой ответственности, но и в особой доброте, терпении и душевной силе. Медсестры поддерживают маленьких пациентов и их родителей, помогают в лечении и часто становятся для детей близкими и важными людьми.

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