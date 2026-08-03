Какой праздник 9 августа 2026 года / © ТСН

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9 августа 2026 года — воскресенье. 1627-й день войны в Украине.

Какой праздник 9 августа

9 августа верующие празднуют День памяти святого апостола Матия / © unsplash.com

9 августа верующие празднуют День памяти святого апостола Матия. Его кандидатуру определили жребием среди учеников, сопровождавших Христа с самого начала Его проповеди и свидетелями Воскресения. После Вознесения Господня Матий активно проповедовал христианство в разных странах, обращая людей к вере. По церковному преданию, он потерпел мученическую смерть за проповедь Евангелия, оставшись верным Христу до конца своей жизни.

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9 августа в Украине празднуют День специалистов ветеринарной медицины / © pexels.com

9 августа в Украине празднуют День специалистов ветеринарной медицины. Профессиональный праздник людей, заботящихся о здоровье животных, контролируют безопасность продуктов животного происхождения и предотвращают распространение опасных инфекций. Праздник приходится на второе воскресенье августа. Он был установлен Указом Президента Украины № 1035/2001 от 1 ноября 2001 года в знак признания важного вклада работников ветеринарной медицины в защиту здоровья животных, людей и окружающей среды.

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9 августа День работников строительной отрасли в Украине / © pexels.com

Также 9 августа День работников строительной отрасли в Украине. Профессиональный праздник людей создающих жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры. Оно является символом уважения труду строителей, архитекторов, инженеров, проектировщиков и работников промышленности строительных материалов. Приходится на второе воскресенье августа. Он был установлен Указом Президента Украины от 22 июля 1993 г. № 273/93 в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов.

9 августа Международный день коренных народов мира / © pexels.com

А еще 9 августа Международный день коренных народов мира. Эту дату провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1994 году, чтобы привлечь внимание к правам, культуре, традициям и проблемам коренных народов в разных уголках мира. Дата выбрана не случайно — 9 августа 1982 года состоялось первое заседание Рабочей группы ООН по коренному населению, начавшему международный диалог по защите их прав.

9 августа празднуют Международный день коворкинга / © pexels.com

9 августа празднуют Международный день коворкинга. Это неофициальный международный праздник, посвященный развитию культуры совместных рабочих пространств, объединяющих фрилансеров, предпринимателей, стартапы, отдаленных работников и творческих специалистов. Дата выбрана не случайно. Именно 9 августа 2005 года американский программист Брэд Ньюберг открыл в Сан-Франциско первое современное коворкинг-пространство. Он предложил новый формат работы, объединяющий свободу фриланса, комфорт офиса и возможность общаться с единомышленниками. Эта идея быстро распространилась по всему миру и стала основой современного коворкинг-движения.

9 августа День памяти трагедии Нагасаки в Японии / © pexels.com

Также 9 августа День памяти трагедии Нагасаки в Японии. В этот день в Японии чтят память жертв атомной бомбардировки города Нагасаки, которая произошла в 1945 году во время Второй мировой войны. 9 августа 1945 года в 11:02 американский бомбардировщик сбросил на Нагасаки атомную бомбу Толстяк (Fat Man). Мощный взрыв почти мгновенно разрушил значительную часть города. К концу 1945 года в результате взрыва, ожогов и лучевой болезни погибли около 70 тысяч человек, а тысячи выживших еще много лет страдали от последствий радиации.

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