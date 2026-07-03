Какой праздник 9 июля 2026 года / © ТСН

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9 июля 2026 года — четверг. 1596-й день войны в Украине.

Какой праздник 9 июля

9 июля верующие празднуют День памяти святого великомученика Панкратия, епископа Тавроменийского / © unsplash.com

9 июля верующие празднуют День памяти святого великомученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Он жил в I веке и был одним из первых проповедников христианства на острове Сицилия. По церковному преданию, еще в юности он встретился с Иисусом Христом в Иерусалиме, а после Воскресения Спасителя стал учеником апостолов, особенно Святой апостол Петр. Впоследствии апостол Петр рукоположил Панкратия во епископа города Тавромений (современное Таормина). Там он активно проповедовал Евангелие, обратил в христианство многих язычников и построил первый христианский храм.

9 июля в Украине и мире празднуют Международный день уничтожения оружия / © pexels.com

9 июля в Украине и мире празднуют Международный день уничтожения оружия. Его цель — привлечь внимание к важности сокращения незаконного оборота оружия, уменьшению уровня насилия и повышению безопасности в мире. Эта дата связана с Программой действий Организации Объединенных Наций по предотвращению, борьбе и искоренению незаконной торговли стрелковым и легким оружием. Во многих странах в этот день проводят символическое уничтожение изъятого или непригодного к использованию оружия, демонстрируя стремление к миру и будущему.

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9 июля День моды / © pexels.com

Также 9 июля День моды. Это неофициальный праздник, посвященный миру стиля, дизайна и творческого самовыражения через одежду. Она напоминает, что мода — это не только тренды, но и способ подчеркнуть индивидуальность, культуру и настроение. В этот день дизайнеры, стилисты, модели, фотографы и любители моды делятся своими идеями, организуют тематические показы, фотосессии, творческие встречи и обсуждают современные тенденции. Для многих это прекрасная возможность обновить гардероб, экспериментировать с образами или открыть для себя новые бренды и стили.

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