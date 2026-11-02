Какой праздник 9 ноября 2026 года / © ТСН

Реклама

9 ноября 2026 года — понедельник. 1719-й день войны в Украине.

Какой праздник 9 ноября

9 ноября ноябре празднуют День памяти преподобных Матроны и Теоктисты / © pexels.com

9 ноября верующие празднуют День памяти преподобных Матроны и Теоктисты. Преподобная Матрона Константинопольская (V век) происходила из зажиточной семьи, но избрала путь монашества. Она оставила привычную жизнь, стремясь полностью посвятить себя Богу, и стала известна своим благочестием и аскетизмом. Преподобная Теоктиста Лесбосская (IX век) жила отшельником на безлюдном острове Парос. После трагических событий юности она посвятила десятилетия молитве и уединению, сохранив глубокую веру, несмотря на испытания.

Реклама

9 ноября в Украине празднуют Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства / © pexels.com

9 ноября в Украине празднуют Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Праздник посвящен работникам музеев, библиотек, театров, домов культуры, художественных школ, а также народным мастерам, музыкантам, художникам и представителям творческих коллективов. Сотрудники культуры помогают сохранять украинские традиции, народные песни, танцы, ремесла и обряды, передавать их следующим поколениям. Особую роль играют любители народного искусства, которые поддерживают живую традицию в своих общинах через концерты, выставки, фестивали и творческие встречи.

Реклама

9 ноября Всемирный день усыновления / © pexels.com

Также 9 ноября Всемирный день усыновления. Усыновление дает ребенку, который остался без родительской опеки, возможность получить постоянную семью и юридический статус сына или дочери. Родители берут на себя долговременную ответственность за воспитание, здоровье, образование и эмоциональное благополучие ребенка. Усыновление оформляется решением суда. После вступления им в законную силу регистрационные органы вносят соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребенка.

9 ноября Всемирный день свободы / © pexels.com

А еще 9 ноября Всемирный день свободы. Его связывают с падением Берлинской стены — историческим событием, ставшим символом преодоления политического разделения Европы и борьбы за демократические права. 9 ноября 1989 года власти Восточной Германии объявили об изменениях в правилах выезда за границу. Тысячи людей отправились в пограничные пункты Берлина, и вскоре переходы открыли. Берлинская стена, почти 28 лет разделявшая город, потеряла свое значение как барьер между Восточным и Западным Берлином. Это событие ускорило демократические изменения в Центральной и Восточной Европе и предшествовало объединению Германии в 1990 году.

9 ноября празднуют Всемирный день изобретателя / © pexels.com

9 ноября празднуют Всемирный день изобретателя. Цель дня — привлечь внимание к изобретателям, поддержать творческое мышление и напомнить, что за привычными вещами часто стоят годы исследований, экспериментов и упорного труда. Изобретения помогают развивать медицину, транспорт, коммуникацию, промышленность и бытовые технологии.

9 ноября Всемирный день сирот / © pexels.com

Также 9 ноября Всемирный день сирот. Выпадает на второй понедельник ноября. Инициативу начали в США при поддержке благотворительной организации The Stars Foundation, чтобы привлечь внимание к потребностям детей, потерявших родителей или оставшихся без должной родительской опеки.

Реклама

9 ноября Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма / © pexels.com

А еще 9 ноября Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Дата была выбрана в память о событиях 9–10 ноября 1938 года в нацистской Германии и на присоединенных к ней территориях. Эти события известны как «Хрустальная ночь» — массовый погром еврейского населения, организованный нацистским режимом.

9 ноября празднуют Всемирный день лизинга / © pexels.com

9 ноября празднуют Всемирный день лизинга. Праздник был начат в 2017 году по инициативе литовской авиационной лизинговой компании AviaAM Leasing. Сначала к нему приобщались преимущественно представители авиационной отрасли, однако впоследствии оно послужило поводом привлечь внимание к лизингу в разных секторах экономики.

9 ноября День рождения неоновой рекламы / © pexels.com

Также 9 ноября День рождения неоновой рекламы. История неона началась в 1898 году, когда британские химики Уильям Рамзай и Моррис Треверс открыли новый газ — неон. Он получил название от греческого слова neos, что означает «новый». Под действием электрического тока неон в герметичной трубке светится характерным красно-оранжевым цветом.

Новости партнеров

Новости партнеров