Какой праздник 9 октября 2026 года / © ТСН

Реклама

9 октября 2026 года — пятница. 1688-й день войны в Украине.

Какой праздник 9 октября

9 октября верующие празднуют День памяти апостола Иакова Алфеева / © pexels.com

9 октября верующие празднуют День памяти апостола Иакова Алфеева. Он назван сыном Алфея и упоминается в списках двенадцати апостолов. Его называют Иаковом Алфеевым, чтобы отличить от другого апостола Иакова — Иакова, сына Зеведея, брата Иоанна Богослова. Иисус избрал Иакова в число Двенадцати — ближайшего круга учеников, которых Он посылал проповедовать, исцелять больных и возвещать приближение Царства Божия.

Реклама

9 октября в Украине празднуют День риелтора / © pexels.com

9 октября в Украине празднуют День риелтора. История праздника началась 9 октября 1999, когда в Киеве, в Доме профсоюзов, состоялся Первый всеукраинский съезд риелторов. Он собрал специалистов по недвижимости из разных регионов Украины. В это время профессиональное сообщество решило праздновать 9 октября как День риелтора; регулярно его празднуют с 2000 года.

Реклама

9 октября Всемирный день почты / © pexels.com

Также 9 октября Всемирный день почты. Дату выбрали неслучайно: именно 9 октября 1874 г. в Берне, Швейцария, был основан Всемирный почтовый союз (UPU) — организация, которая помогла создать единую международную систему обмена почтовыми отправлениями. Сам праздник появился гораздо позже. 1969 на конгрессе Всемирного почтового союза в Токио 9 октября провозгласили Всемирным днем почты. Сегодня его празднуют во многих странах.

9 октября Всемирный день яйца / © pexels.com

А еще 9 октября Всемирный день яйца. Праздник начался International Egg Commission (IEC) в 1996 году во время конференции в Вене. Его задумали как возможность рассказывать о пищевой ценности яиц и их роли в рационе людей в разных странах. Яйца — питательный продукт с полноценным белком, то есть содержат все девять незаменимых аминокислот. В них также есть витамины A, D, B12, рибофлавин, фолат, селен и другие питательные вещества. Желток является одним из пищевых источников холина, необходимого для нормальной работы нервной системы.

9 октября празднуют Международный день пива и пиццы / © pexels.com

9 октября празднуют Международный день пива и пиццы. Праздник появился сравнительно недавно — в 2016 году. Его основал американец Ник Сауло (Nick Saulo), создавший тематический сайт и предложивший 9 октября как день, когда можно праздновать давнюю историю двух продуктов и их современное сочетание.

Новости партнеров

Новости партнеров