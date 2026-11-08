Какой будет зима в Украине: новый прогноз изменил ожидания синоптиков

Зима / © pexels.com

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Зима 2026-2027 годов в Восточной Европе может быть изменчивой, с резкими перепадами температуры и сильными снегопадами. По обновленным прогнозам, в конце декабря возможно существенное похолодание, а в начале следующего года больше снега может выпасть на западе Украины и востоке Польши.

Об этом пишет польское издание Planeta, ссылаясь на долгосрочные метеорологические прогнозы.

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По предварительным расчетам, в течение зимы периоды теплой и солнечной погоды будут чередоваться с морозами и снегопадами. Также ожидаются значительные колебания атмосферного давления.

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Особо заметные изменения возможны в декабре. Ранее метеорологические модели прогнозировали температуру выше многолетней нормы, однако последние расчеты указывают на другой сценарий.

В начале месяца ожидается дождь и мокрый снег, которые впоследствии могут смениться снегопадами.

«В конце месяца, в частности во время Рождества, нас может ожидать настоящее наступление зимы», — отмечает издание.

Какой будет погода в начале 2027 года

По предварительным прогнозам, в январе температура воздуха будет близка к средним многолетним показателям, но осадков может выпасть больше обычного.

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Интенсивные снегопады прогнозируют на востоке Польши и западе Украины.

В то же время метеорологи подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Долгосрочные прогнозы могут меняться, поэтому речь идет только о возможном сценарии зимней погоды.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о приближении к Украине мощного циклона, который должен был принести осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ночные заморозки. Из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов ожидались более сложные погодные условия, в частности, снижение температуры и ухудшение видимости на дорогах.

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