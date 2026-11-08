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Какой будет зима в Украине: новый прогноз изменил ожидания синоптиков
Долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы изменились. Вместо ожидаемого тепла метеорологические модели указывают на возможное похолодание в конце декабря. Впрочем, этот сценарий еще не может измениться.
Зима 2026-2027 годов в Восточной Европе может быть изменчивой, с резкими перепадами температуры и сильными снегопадами. По обновленным прогнозам, в конце декабря возможно существенное похолодание, а в начале следующего года больше снега может выпасть на западе Украины и востоке Польши.
Об этом пишет польское издание Planeta, ссылаясь на долгосрочные метеорологические прогнозы.
По предварительным расчетам, в течение зимы периоды теплой и солнечной погоды будут чередоваться с морозами и снегопадами. Также ожидаются значительные колебания атмосферного давления.
Особо заметные изменения возможны в декабре. Ранее метеорологические модели прогнозировали температуру выше многолетней нормы, однако последние расчеты указывают на другой сценарий.
В начале месяца ожидается дождь и мокрый снег, которые впоследствии могут смениться снегопадами.
«В конце месяца, в частности во время Рождества, нас может ожидать настоящее наступление зимы», — отмечает издание.
Какой будет погода в начале 2027 года
По предварительным прогнозам, в январе температура воздуха будет близка к средним многолетним показателям, но осадков может выпасть больше обычного.
Интенсивные снегопады прогнозируют на востоке Польши и западе Украины.
В то же время метеорологи подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Долгосрочные прогнозы могут меняться, поэтому речь идет только о возможном сценарии зимней погоды.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о приближении к Украине мощного циклона, который должен был принести осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ночные заморозки. Из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов ожидались более сложные погодные условия, в частности, снижение температуры и ухудшение видимости на дорогах.