Какой бытовой прибор "съедает" больше света, чем 65 холодильников: как сэкономить

Многие потребители ошибочно полагают, что основными «виновниками» высоких счетов за электроэнергию являются холодильник или бойлер. Однако на самом деле пальму первенства часто содержит обычная электрическая духовка, мощность которой может удивить даже опытных хозяев.

Об этом сообщает «Радио Трек».

Согласно подсчетам специалистов, потребление электрической духовки может превышать расход энергии 65 холодильников, работающих одновременно.

Большинство современных духовок имеют мощность от 2000 до 5000 Вт. Однако обычный холодильник потребляет в среднем 300–800 Вт, причем работает он циклически, а не постоянно на полную мощность.

Такое существенное различие объясняется принципом работы приборов. Духовка требует колоссальных затрат энергии для быстрого нагрева до высоких температур (200°C и выше) и их постоянной поддержки. За месяц активного использования этот прибор может прибавить к счету 40–90 кВтч, а за год — до 224 кВтч.

Следует также обратить внимание на так называемое фоновое потребление. Некоторые модели духовок продолжают использовать электроэнергию даже в выключенном состоянии — в режиме ожидания. Это происходит из-за работы электронного дисплея, часов или сенсорных панелей. Хотя эти расходы кажутся мизерными, через год они накапливаются в заметную сумму.

К перечню приборов, которые следует выключать из розетки, эксперты также относят телевизоры и зарядные устройства, ведь они не только тратят ресурс, но и могут стать причиной пожара.

Как уменьшить счета за свет

Чтобы использование духовки не стало ударом по семейному бюджету, специалисты советуют соблюдать несколько правил энергоэффективности:

Готовьте оптом: старайтесь разогревать духовку один раз и запекать несколько блюд одновременно или подряд. Это наиболее эффективный способ использования тепла.

Используйте остаточное тепло: выключайте прибор за 5–10 минут до полной готовности блюда. Температура внутри будет сохраняться достаточно долго, чтобы еда «дошла».

Не заглядывайте внутрь без надобности: каждое открытие дверцы приводит к резкой потере температуры. Чтобы восстановить жар, духовка включается в полную мощность, тратя лишние киловатты.

Выключайте из сети: если ваша модель потребляет энергию в режиме ожидания, возьмите привычку извлекать вилку из розетки после завершения готовки.

Напомним, во время отключения электроэнергии эксперты и ГСЧС советуют заранее позаботиться о питании и безопасности. Украинцам рекомендуют запас продуктов длительного хранения и пищи без термической обработки, а также использовать безопасные способы приготовления — запаривание в термосе или разогрев на сертифицированных туристических горелках с соблюдением правил безопасности.

Для быстрого приготовления подходят крупы, хлопья и сублимированная пища, а в случае перебоев с водой — простые блюда в одной посуде. Также советуют заранее сформировать запас питьевой воды и регулярно обновлять его.