Какой чай можно заваривать пять раз

Чай — универсальный напиток, который любят по всему миру. Но многие задумываются, можно ли заваривать чайный пакетик повторно.

Зеленый чай

Зеленый чай можно и даже стоит заваривать несколько раз (обычно 3-5 раз, элитные сорта — до 7), поскольку с каждой проливкой он раскрывает новый вкус и аромат. Даже если был куплен по-настоящему хороший сорт, количество завариваний зависит также от качества воды, ее температуры в целом от того, выдержана ли до конца «чайная церемония».

Вода. Она должна быть не жесткой. Не набирайте жидкость из крана в чайник. Лучше купите бутилированную артезианскую воду.

Температура. Никаких 100 градусов по Цельсию! Оптимальная температура для первой, второй и последующей заварки — 80-90 градусов.

Какие еще виды чаев можно заваривать несколько раз

Также ромашковый и мятный чай можно заваривать несколько раз. Но с другой стороны, крепкие чаи, такие как черный чай, могут потерять свою насыщенность и вкус после первого заваривания.

По словам основателя известной чайной компании Basilur Гамини Абейвикрама, наиболее полезны чистые чаи — черный и зеленый. Имбирный чай или матч также полезны, но они имеют свои свойства. К примеру, чай матча содержит большое количество антиоксидантов и витаминов, а имбирный полезен для пищеварения и содержит витамин С, поэтому его используют во время простуды.

