Какой чай нужно обязательно заваривать кипятком: об этом почти никто не знает

Наверное, немногие задумываются, как правильно заваривать чай. Мы просто заливаем листья или пакетик кипятком – и напиток готов. Однако это не совсем правильно, потому что каждый вид чая имеет свою оптимальную температуру заваривания. Если она будет слишком высокой, чай может быть горьким, если низкая – аромат и вкус не смогут полностью раскрыться. Рассказываем, ссылаясь на ресурс RadioClub, как правильно заваривать разные виды чая.

Какие виды чая нужно заваривать кипятком: советы экспертов

Белый и зеленый чай. Заваривать эти виды чая нужно водой, имеющей температуру 70-80°С. Если заварить кипятком, чай потеряет свой вкус, станет горьковатым, аромата тоже не будет. Настаивать эти чаи нужно не больше 4 минут.

Заваривать эти виды чая нужно водой, имеющей температуру 70-80°С. Если заварить кипятком, чай потеряет свой вкус, станет горьковатым, аромата тоже не будет. Настаивать эти чаи нужно не больше 4 минут. Черный чай нужно заваривать горячей водой, имеющей температуру 90°С. Напиток следует настаивать 4-5 минут.

нужно заваривать горячей водой, имеющей температуру 90°С. Напиток следует настаивать 4-5 минут. Травяные и фруктовые чаи. Эти виды чаев нужно заваривать кипятком, потому что они не проходят несколько этапов обработки и ферментации, как черный и зеленый, например. Фруктовый чай просто делают из кусочков сушеных фруктов, поэтому он может содержать разные вредные бактерии, плесень и даже сальмонеллу. Поэтому эти виды чая нужно заливать крутым кипятком и настаивать не менее пяти минут.

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