Какой цвет маникюра больше всего нравится мужчинам

Некоторые думают, что мужчины невнимательны к деталям образа своих спутниц. Что будто мужчины обращают внимание на общий образ женщины или девушки, а не такие мелочи, как маникюр. Но это так. Цвет маникюра может как привлекать мужчин, так и отталкивать.

Рассказываем, какой цвет маникюр возбуждают и привлекают мужчин.

Сексуальность красного цвета

Размышляя, какой цвет маникюра нравится мужчинам, смело выбирайте красный. Этот цвет подсознательно ассоциируется с сексуальным желанием и даже увеличивает уровень тестостерона.

Если не хочется быть слишком прямолинейной в своем сексуальном впечатлении, можно прибегнуть к другим элегантным вариациям красного.

Классический красный маникюр

Телесное покрытие и минимализм

Телесные тона и формы гарантированно понравятся мужчине. Неряшливые руки обязательно привлекут к себе внимание и оттолкнут собеседника на подсознательном уровне, а телесный маникюр всегда выглядит аккуратным и отрастает он незаметно. Кроме того, такой маникюр хорошо сочетается с любым нарядом и визуально вытягивает форму пальцев, помогая им выглядеть изящнее.

Рядом с телесной палитрой нейтрально смотрятся на руках нежно-голубые и бледно-серые оттенки. А персиковые оттенки подсвечивают кожу теплым, живым сиянием, что не может не нравиться мужчинам.

Вообще следует отметить, что маникюр "невидимка" набирает популярность, современные модные тенденции убеждают, что лучшее украшение женских ручек – это аккуратно подстриженные ногти, ухоженная кутикула и привлекательная бархатистость кожи.

Телесный маникюр

Французский маникюр

Классический френч – удачное продолжение нейтральной темы. Аккуратные, незаметные, при этом ухоженные ногти – ведь это лучшее, что можно придумать. Лаконичное, незаметное решение предполагает сочетание телесной основы с белым свободным краем, а маникюр в такой расцветке наиболее привлекательным для мужчин. К тому же сегодня французский маникюр начали разбавлять интересными рисунками, делающими его эффектнее.

Французский маникюр

Розовый маникюр

Если спросить мужчину, какой должен быть маникюр, среди желаемых цветов он обязательно назовет розовый. Розовые оттенки являются воплощениями беззаботной женственности, символизируют игривость, женственность и приятное легкомысленное настроение.

Розовый маникюр

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