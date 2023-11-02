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Какой цвет маникюра больше всего нравится мужчинам

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Какой цвет маникюра больше всего нравится мужчинам

Маникюр, который нравится мужчинам

Цвет лака, который больше всего нравится мужчинам

Некоторые думают, что мужчины невнимательны к деталям образа своих спутниц. Что будто мужчины обращают внимание на общий образ женщины или девушки, а не такие мелочи, как маникюр. Но это так. Цвет маникюра может как привлекать мужчин, так и отталкивать.

Рассказываем, какой цвет маникюр возбуждают и привлекают мужчин.

Сексуальность красного цвета

Размышляя, какой цвет маникюра нравится мужчинам, смело выбирайте красный. Этот цвет подсознательно ассоциируется с сексуальным желанием и даже увеличивает уровень тестостерона.

Если не хочется быть слишком прямолинейной в своем сексуальном впечатлении, можно прибегнуть к другим элегантным вариациям красного.

Классический красный маникюр / ©
Классический красный маникюр

Телесное покрытие и минимализм

Телесные тона и формы гарантированно понравятся мужчине. Неряшливые руки обязательно привлекут к себе внимание и оттолкнут собеседника на подсознательном уровне, а телесный маникюр всегда выглядит аккуратным и отрастает он незаметно. Кроме того, такой маникюр хорошо сочетается с любым нарядом и визуально вытягивает форму пальцев, помогая им выглядеть изящнее.

Рядом с телесной палитрой нейтрально смотрятся на руках нежно-голубые и бледно-серые оттенки. А персиковые оттенки подсвечивают кожу теплым, живым сиянием, что не может не нравиться мужчинам.

Вообще следует отметить, что маникюр "невидимка" набирает популярность, современные модные тенденции убеждают, что лучшее украшение женских ручек – это аккуратно подстриженные ногти, ухоженная кутикула и привлекательная бархатистость кожи.

Телесный маникюр / ©
Телесный маникюр

Французский маникюр

Классический френч – удачное продолжение нейтральной темы. Аккуратные, незаметные, при этом ухоженные ногти – ведь это лучшее, что можно придумать. Лаконичное, незаметное решение предполагает сочетание телесной основы с белым свободным краем, а маникюр в такой расцветке наиболее привлекательным для мужчин. К тому же сегодня французский маникюр начали разбавлять интересными рисунками, делающими его эффектнее.

Французский маникюр / ©
Французский маникюр

Розовый маникюр

Если спросить мужчину, какой должен быть маникюр, среди желаемых цветов он обязательно назовет розовый. Розовые оттенки являются воплощениями беззаботной женственности, символизируют игривость, женственность и приятное легкомысленное настроение.

Розовый маникюр / ©
Розовый маникюр

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Дата публикации
Просмотры
2361
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