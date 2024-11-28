Какой цвет ногтей на Новый год 2025 не понравится Змее: избегайте трех оттенков

Новый год уже не за горами, поэтому девушки начинают задумываться над тем, какой маникюр сделать на эту праздничную ночь.

Новый год 2025 пройдет под эгидой Зеленой Деревянной Змеи. Символ года как бы намекает, что во время празднования лучше отказаться от слишком ярких и насыщенных цветов.

Те оттенки, которые нравились Дракону, который был символом 2024 года, Зеленой Змее, наоборот, совсем не понравятся и могут даже разозлить. Специалисты не рекомендуют делать ногти красного яркого цвета. Прежде всего, потому что этот насыщенный оттенок лучше отложить до жаркого летнего сезона, зимой он выглядит неуклюже. Но этот цвет еще и может очень не понравиться Змее, которая любит естественные оттенки, которые не "кричат".

Какой маникюр не стоит делать на Новый год 2025 / Фото: Фото из открытых источников

Следом за красным идут неоновые оттенки. Они привлекают излишнее внимание, что может очень сильно разозлить Змею. Если вы мечтаете о счастье в 2025 году, хотите, чтобы ваши дела пошли в гору, а символ этого периода будто бы "помогал" добиться успехов, тогда точно не стоит красить ногти на новогоднюю ночь в неоновые цвета.

Какой маникюр не стоит делать на Новый год 2025 / Фото: Фото из открытых источников

И завершает тройку цветов, которые не стоит выбирать для праздничного маникюра на новогоднюю ночь, нейтральный серый. Хотя этот оттенок прекрасно подходит для зимнего времени, он базовый и достаточно спокойный, что, казалось бы, могло понравиться Змее, тем не менее он не принесет успеха в Новом 2025 году.

Какой маникюр не стоит делать на Новый год 2025 / Фото: Фото из открытых источников

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