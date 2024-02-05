Какой цвет обуви модный в 2024 году: лидеры трендов, по мнению экспертов

Вопрос, что будут носить в этом году, какая обувь будет в тренде — это не только о фасонах, каблуках, кроссовках или лоферах, это и о цвете обуви, который играет немаловажную роль в создании привлекательного образа.

Поэтому делимся советами экспертов по моде — какие цвета обуви в тренде в 2024 году.

Красный

Красный стал настоящим хитом еще в 2023 году и сохраняет трендовые позиции в 2024-м. Наполненный разными значениями, красный является, пожалуй, самым модным цветом сезона как в одежде, так и в обуви. Красное можно удачно сочетать с другими элементами красного цвета, а можно носить с базовым черным, белым и другими цветами.

Модный цвет обуви в 2024 году

Зеленый

Не только красный, но и обувь зеленого цвета все чаще можно увидеть на подиуме. Эффектные туфли или босоножки зеленого цвета сделают ваш образ непревзойденным. Это может быть пихтовый оттенок, оливковый или более яркий — обувь такого цвета всегда будет выглядеть эффектно.

Металлик

Металлические оттенки обуви — это не только к праздничным событиям, металлические ботинки приобретают большую популярность. Серебряные или золотые туфли, босоножки подчеркнут любой наряд.

Модный цвет обуви в 2024 году

Голубой

Нежно-голубой оттенок доминирует в обувных трендах нового сезона весна-лето 2024. Этот цвет станет дополнением как к офисному стилю, так и непревзойденным в романтическом стиле.

Белый

Не надо забывать и о белом цвете обуви. Как утверждают эксперты, белые туфли с интересными деталями, в модных силуэтах, такие как слингбеки с нюансами в оттенках, обойти вниманием невозможно.

Модный цвет обуви в 2024 году

Какой цвет обуви подойдет ко всему — коричневый

Исторически сложилось так, что обувь черного цвета — самый универсальный, наиболее часто используемый оттенок. Его легко совмещать со всем на свете. Он подходит любому стилю и не требует дополнительных уловок.

Коричневый цвет, ставший верхом шика, является идеальной альтернативой черному. Он является не менее универсальным, так же, как и черную обувь, коричневую можно носить со всеми вещами.

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