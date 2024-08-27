Какой цвет в тренде в этом сезоне: как его носить осенью 2024 года

Как быть в тренде: какой цвет будет преобладать в этом сезоне
Еще совсем немного и мы погрузимся в осень. Поэтому вопрос, что носить осенью, какие цвета будут в тренде крайне актуальный.
Эксперты уже успели поделиться подборкой самых актуальных цветов сезона, одним из которых есть глубокий винный цвет, как на показах Ferragamo, Gucci и Victoria Beckham. Дизайнеры и модницы назвали этот цвет главным цветом сезона осень-зима 2024/2025. По их мнению, "свитера, тренчи, брюки, жилеты, носки: любой элемент гардероба, который только можно себе представить, вскоре окрасит улицы этим насыщенным и вневременным оттенком".
Звезды street style также увлеклись винным цветом и смело используют его для создания total look.
Бордовый цвет удачно имплементирован в различных аксессуарах – в винной сумочке или в туфлях.
Дизайнеры считают, что цвет бургунди выигрышно смотрится и на вещах из экокожи – вишневая юбка, шорты, жакет, кожанка – это то, что должно быть в гардеробе этого осеннего сезона.
Никто не сомневается, что платье винного цвета является идеальным вариантом для вечеринки. Такое платье не является таким ярким как платье красного цвета, но при этом оно одновременно простое и гламурное, невероятно изящное и способно привлечь внимание.
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