Какой цвет в тренде в этом сезоне: как его носить осенью 2024 года

Как быть в тренде: какой цвет будет преобладать в этом сезоне

Еще совсем немного и мы погрузимся в осень. Поэтому вопрос, что носить осенью, какие цвета будут в тренде крайне актуальный.

Эксперты уже успели поделиться подборкой самых актуальных цветов сезона, одним из которых есть глубокий винный цвет, как на показах Ferragamo, Gucci и Victoria Beckham. Дизайнеры и модницы назвали этот цвет главным цветом сезона осень-зима 2024/2025. По их мнению, "свитера, тренчи, брюки, жилеты, носки: любой элемент гардероба, который только можно себе представить, вскоре окрасит улицы этим насыщенным и вневременным оттенком".

Звезды street style также увлеклись винным цветом и смело используют его для создания total look.

Бордовый цвет удачно имплементирован в различных аксессуарах – в винной сумочке или в туфлях.

Модный цвет 2024/ фото: cosmo.com.ua

Бордовый – модный цвет 2024/ фото: cosmo.com.ua

Дизайнеры считают, что цвет бургунди выигрышно смотрится и на вещах из экокожи – вишневая юбка, шорты, жакет, кожанка – это то, что должно быть в гардеробе этого осеннего сезона.

Модный цвет осени 2024/ фото: cosmo.com.ua

Бордовый – модный цвет 2024/фото: cosmo.com.ua

Бордовый цвет в тренде 2024/ фото: cosmo.com.ua

Никто не сомневается, что платье винного цвета является идеальным вариантом для вечеринки. Такое платье не является таким ярким как платье красного цвета, но при этом оно одновременно простое и гламурное, невероятно изящное и способно привлечь внимание.

Модный цвет сезона осень 2024/ фото: cosmo.com.ua

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