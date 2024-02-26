Какой цвет волос лучше всего подходит кареглазым: подбираем правильный оттенок для окрашивания

Яркие, глубокие, способные влюблять в себя раз и навсегда – все это о карих глазах. Стилисты говорят, что им подходит практически любая покраска, но нужно подобрать правильный цвет.
Как подобрать цвет волос к карим глазам: основные правила
- Учитывайте оттенок карих глаз – карие глаза считаются наиболее распространенными в мире, но существует десятки их разновидностей (от светлого, зеленоватого до очень темного, почти черного). Если у вас светло-карие глаза следует избегать окраски в темные цвета, потому что глаза будут казаться бледными. Для более черных глаз лучше избегать светлых цветов.
- Обращайте внимание на оттенок кожи – смуглым девушкам подойдет карамельная, золотисто-медная или янтарная палитра, а вот для подчеркивания красоты светлой кожи лучше выбирать синевато-черные, каштановые или другие темные оттенки.
- Наличие седины — если седые волосы толстые и жесткие, нужно выбирать краситель на тон ярче, а тонкие, наоборот, рекомендуется красить тон в тон.
- Будьте осторожны с натуральными красителями – если волосы покрасить в хну, не стоит пытаться после этого переходить на обычную краску, дождитесь, когда цвет полностью взойдет.
- Откажитесь от ярко-медных или черных после 50 – из-за слишком темного тона кожа может казаться слишком бледной, а яркий привлечет внимание к недостаткам.
- Никогда не красьтесь в якоря цвета полностью – нужно начинать с небольших участков, чтобы привыкнуть к оттенку.
- При покраске у блонд ищите краски с высоким содержанием масла и кератина – так вы сможете минимизировать появление желтого оттенка, визуально усиливающегося через карие глаза.
- Не пренебрегайте повадками в макияже – например, если вы ежедневно носите помаду вишневого оттенка, обратите внимание на винную палитру.
Какой цвет волос наиболее подходит к карим глазам: учитываем оттенок
Самый главный фактор выбора цвета волос для кареглазых является подтон радужки оттенка глаз. Сначала определите свой тип (светло-карие, зелено-карие, золотисто-медовые, темно-карие), а затем уже переходите к выбору краски:
- Зелено-карие глаза – подойдут натуральные теплые тона: карамельный или медовый, а также пшеничный блонд. Хороший переход карого к зеленому также поможет подчеркнуть такие методы окрашивания как мелирование, монохром или шатуш.
- Черно-карие глаза – больше всего подходят контрасные оттенки окраски. Начать можно со своего натурального цвета, приподняв его на один подтон. Можно экспериментировать с такими модными оттенками, как капучино, эспрессо, какао или шоколад.
- Серо-карие глаза – здесь все будет зависеть от тона кожи. Если она фарфоровая, лучше выбирать прохладные русые или даже блонд. Смуглянкам больше подойдут рыжеватые или карамельные оттенки.
- Желто-карие глаза – такие оттенки как медь, пшеница, вся палитра натурального блонда, карамель подойдут вам однозначно.
- Вишнево-карие глаза – можно попробовать яркие варианты окрашивания. Но постепенно. Например, добавьте сначала боковым прядям или челке винного, пурпурного или бордового оттенка.
Какой цвет волос подходит к карим глазам и светлой коже или смаглянкам
- Для бледной и светлой кожи – одинаково красивый вид будут как холодный блонд, так и сдержанные русые оттенки. Можно попробовать яркие тона, которые создадут отличный контраст со светлой кожей (кофе, темный шоколад).
- Для смуглой кожи – чтобы подчеркнуть естественную яркость образа, лучше выбирать оттенки пшеницы, капучино, янтаря, меди и карамели.
- Холодный и теплый подтон кожи – очень важно не ошибиться при выборе подтона. Ведь именно он влияет на то, какую гамму использовать холодную или теплую. Например, смуглая оливковая кожа может иметь холодное звучание, а светлая — давать золотой отблеск.
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