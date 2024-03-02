Какой цвет волос наиболее подходит к голубым глазам: лучшие варианты, которые подчеркнут оттенок

Голубоглазым девушкам по-настоящему повезло, ведь им подходит очень много разных цветов волос.

Чтобы ответить на вопрос, какой цвет волос наиболее подходит к голубым глазам, нужно учесть также и оттенок кожи.

Голубые глаза и светлые волосы

Это один из канонических образов — голубоглазая блондинка. Платиновый блонд подходит обладательницам нежно-розовой или фарфоровой кожи. А вот если у вас кожа теплого оттенка (оливковая, с легким загаром), лучше выбирать пшеничный или золотистый блонд.

Голубые глаза и русые волосы

Какой цвет подчеркивает голубые глаза / Фото: Unsplash

Такая комбинация считается самой распространенной среди украинок. Она соответствует цветотипу "лето". Выбирайте золотисто-русый, пшеничный оттенок, а также сложные техники окрашивания типа airtouch или омбре.

Голубые глаза и белые волосы

Если вы не боитесь экспериментов, можете попытаться стать загадочной девушкой эльфийкой. Просто покрасьте свои волосы в белый цвет. Однако, помните, что такое смелое решение выглядит выгодно на коротких стрижках.

Голубые глаза и серые волосы

Пепельные оттенки придают голубоглазым девушкам особый шарм. Некоторые женщины даже прекращают закрашивать седину, ведь она выгодно подчеркивает глубину голубых глаз. Юные особы также могут попытаться окраситься в серый цвет.

Голубые глаза и темные волосы

Какой цвет волос подходит к голубым глазам и светлой коже / Фото: Unsplash

Если у вас светлая кожа холодного тона, для создания контраста выбирайте тёплые шоколадные оттенки. А если у вас тёплая кожа, лучше брать медный или каштановый цвет краски.

Голубые глаза и черные волосы

Черные волосы одинаково подходят как к светлой холодной, так и к теплой, загорелой коже. Смуглая брюнетка будет выглядеть потрясающим видом, но в макияже ей придется быть более сдержанной. А вот обладательницам светлой кожи контрастный макияж поможет создать баланс.

Голубые глаза и рыжие волосы

Если вы спрашиваете себя, какой яркий цвет волос подходит к голубым глазам, выбирайте именно рыжий оттенок. Но в таком случае очень важно подобрать и правильный цвет бровей. Если вам больше нравится темный цвет волос, добавьте к нему медного пигмента.

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