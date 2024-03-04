Какой цвет волос подчеркивает зеленые глаза: инструкция для выбора лучшего оттенка

Зеленоглазым девушкам подойдет практически любой цвет, но, выбирая оттенок, всегда останавливайтесь на том, что подчеркнет глубину глаз.

Зеленый цвет глаз считается самым редким в мире. Поэтому девушкам, которым посчастливилось его мать, можно смело экспериментировать с разными оттенками волос и каждый из них будет выглядеть свежим и необычным.

Однако, чтобы еще больше подчеркнули красоту зеленых глаз, нужно знать о нескольких маленьких ухищрениях.

Цвет волос для зеленоглазых девушек: основные моменты

Важно помнить, что во время окрашивания волос также нужно изменять и оттенок бровей. Он должен подходить не только к шевелюре, но и выгодно подчеркивать глубину зеленых глаз.

Оптимальным решением для зеленоглазых девушек является охристый, рыжий, медный, золотой, красный и другие оттенки "осенней" гаммы. Такая гамма отлично выделяет зеленоватые глаза.

Огромное значение имеет оттенок и состояние кожи. Рыжие цвета подчеркнут все несовершенства. Поэтому, если ваша кожа подвержена высыпаниям, лучше от них отказаться. А вот медовый, льняной и каштановый, то есть более спокойные и натуральные оттенки, визуально выравнивают тон.

Хотя стилисты давно уже отошли от классического разделения на цветотипы, следует все же учитывать тон кожи. Например, пепельные и русые оттенки лучше всего подойдут обладательницам бледной и фарфоровой кожи. Как и холодный блонд, розовые, голубые или лиловые локоны. А вот смуглая кожа лучше уживается с медными, карамельными, темно-каштановыми цветами.

Какой цвет волос подходит к серо-зеленым глазам

Какой цвет волос подходит к серо-зеленым глазам / Фото: Pexels

Зеленые глаза могут отличаться наличием других оттенков и вкраплений. Наиболее распространены серо-зеленые, обладательницы которых могут иметь как смуглую, так и бледную кожу. Если ваши локоны от природы светлые, лучше окрашивать их в песочные оттенки с пшеничным мелированием.

Темноволосым девушкам стоит взглянуть на карамельные и ореховые оттенки. Смелые обладательницы серо-зеленых глаз могут обратить внимание на радикальные оттенки: добавить голубые или зеленые пряди.

Какой цвет лучше подойдет к зелено-карим глазам

Идеально подчеркивают их глубину рыжие, темные и движенные оттенки. Более холодные оттенки выбирайте в глаза болотного или оливкового цвета. А вот медовый лучше подчеркнет красоту зеленых глаз с золотыми вкраплениями.

Светло-зеленые глаза: подбираем лучший оттенок волос.

Такие глаза встречаются крайне редко и их обладательницы часто имеют легкие веснушки и бледный тон кожи. Таким девушкам лучше выбирать оттенки капучино или карамель. Чтобы получить яркий эффект, стилисты рекомендуют усиливать цвет естественных волос на 1-2 тона. А если вы хотите попробовать светлые волосы – останавливайтесь на густом пшеничном оттенке.

Какой цвет волос подойдет к янтарно-зеленым глазам

Это очень выразительный цвет глаз, поэтому под него лучше выбирать нейтральные оттенки волос. Идеально подойдут светлое или темно-русое, приближенное к природному, также приглушенное рыжее.

Таким девушкам подойдет техника контрасной покраски. К примеру, мелирование темным цветом подчеркнет зеленый цвет.

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