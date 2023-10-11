Какой цвет волос реально омолаживает женщин после 50-ти: вы себя не узнаете

Даже если вам немного за тридцать, все равно хочется выглядеть молодой и красивой. Для этого каждая женщина прибегает к своим маленьким ухищрениям: одежда, макияж, стрижка или полное изменение имиджа. В деле красоты и молодости также поможет правильно подобранная краска для волос. Какой цвет волос будет омолаживать свою обладательницу, когда ей чуть за 50, рассказываем дальше.

Раньше мы писали, какие стрижки омолаживают женщин после 50-ти.

Какой цвет волос омолодит после 50 лет

Стилисты и дизайнеры в один голос говорят, что цвет волос может работать иногда даже лучше, чем любая процедура у косметолога. Если правильно подобрать свой оттенок, то можно не прибегать к очень дорогим уколам красоты. Мастера парикмахерского искусства советуют присмотреться к предлагаемой цветовой палитре и запомнить, какой цвет волос будет освещать лицо и омолаживать на 5-10 лет.

Теплый блонд

Какой цвет волос омолаживает женщин после 50-ти / Фото: pixabay.com

В мире красоты и моды все убеждены, что светлые тона волос способны магически влиять на молодость и красоту. Так как светлый оттенок способен «убирать», а не прибавлять лет. Важно помнить, что у блонда множество оттенков, поэтому нужно правильно подбирать цвет. Чтобы получить эффект омоложения, следует присмотреться к теплым оттенкам – медовому, пшеничному и бежевому.

Карамельный

Какой цвет волос омолаживает женщин после 50-ти / Фото: pixabay.com

Еще один очень удачный вариант для омоложения – мягкий карамельный тон с бронзовым отливом. Он придает облику максимально естественный вид, особенно, если у вас свои русые волосы. Такой оттенок освежит и омолодит ваше лицо. И не будет привлекать чрезмерное внимание в отличие от очень ярких цветов.

Шоколад

Какой цвет волос омолаживает женщин после 50-ти / Фото: pixabay.com

Этот тон подходит для брюнеток, ни один оттенок не придает такой эффектный вид, как шоколадный. Он идеально подойдет для тех, кто привык к темному цвету волос и не собирается менять свой имидж. Кроме того, что он омолодит на несколько лет, такой цвет не доставляет хлопот, за ним легче ухаживать, чем за волосами светлых оттенков.

Ореховый или теплый русый

Какой цвет волос омолаживает женщин после 50-ти

Какой цвет молодит лучше после 50-ти лет? Ответ здесь однозначен – теплый русый или ореховый. Особенно удачным он будет для обладательниц теплого цвета кожи. Основная задача для женщин в таком возрасте – максимально осветить лицо, с чем такие тона справятся отлично.

Мелирование

Какой цвет волос омолаживает женщин после 50-ти / Фото: pixabay.com

Данный вариант окрашивания подойдет и в тридцать, и в сорок, и даже в 60 лет. Это идеальный вариант для того, чтобы убрать 10 лет и одновременно предоставить локонам визуального объема. Лучшей техникой мелирования волос сегодня считают балаяж, поскольку именно она способна придать образу эффектности и омолодить.

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