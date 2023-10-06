Какой цвет волос сейчас в тренде: 5 модных оттенков осени-зимы 2023

Когда, как не осенью, менять свой стиль к лучшему. Это отличный период для экспериментов с новейшими трендами цвета волос. Прохладный свежий воздух так и вдохновляет не только сменить свой гардероб, но и цвет волос. Какие трендовые цвета осенью 2023 года и как правильно подобрать свой оттенок – читайте дальше.

Какие изменения в трендах индустрии окрашивания волос осенью 2023 года

Жаркие месяцы лета уже давно прошли, оставив непревзойденные воспоминания и секущиеся кончики волос, немедленно нуждающиеся в обновлении. Так почему бы не начать обновление своего образа жизни прямо сейчас? А начать можно со своего цвета волос. И вместо того, чтобы бездумно копировать все цвета радуги, которые есть в интернете, стоит подобрать тот оттенок, который будет подходить именно вам и будет на пике трендов осени-2023. А издание Who What Wear пообщалось с экспертами моды и красоты для того, чтобы помочь вам выбрать из самых модных цветов холодного сезона свой оттенок.

«В последнее время тенденции в цветовых палитрах для окрашивания волос и прическах очень изменились. Я заметил, что мода вернулась к изяществу сезонных тем, теперь клиенты стремятся, чтобы мода работала в пользу их элегантности и совершенства, а не наоборот», – говорит Ларри Кинг, основатель салонов собственного бренда Redken в Великобритании.

Поэтому осенью 2023 года в трендах простые цвета и образы, подчеркивающие утонченность и поднимающие настроение. Модные цвета осени-2023 должны выделять и совершенствовать личный стиль каждой женщины.

Какой цвет волос в тренде осенью 2023-го: как правильно подобрать свой оттенок

Дымчатая медь

Какой цвет волос в тренде в 2023 году / Фото: pixabay.com

Наверное, уже все отметили по модным показам, глянцу и выходу знаменитостей на красные дорожки, что медный цвет сейчас на пике моды. Звезды Меган Фокс и Эмили Ратаковски дали окончательный шанс оттенкам медного цвета. Особенность и преимущество медного цвета в том, что он не нуждается в больших усилиях в процессе окрашивания волос и подойдет тем, у кого даже темные локоны. Если волосы и нуждаются в осветлении, можно использовать не агрессивные материалы, как для блонда, делятся стилисты. Такой цвет идеально подойдет для классической техники балаяж.

Медный оттенок идеально подойдет для тех, у кого волнистые или вьющиеся волосы. Дымчатая медь создаст для своей обладательницы янтарное сияние бронзового или каштанового ореола локонов.

Ультра-фиолетовый блонд

Какой цвет волос в тренде в 2023 году / Фото: pixabay.com

В последнее время очень много новомодных оттенков светлых волос, отмечает Ларри Кинг. Но уже известно, что обладательницы светлых локонов отходят от объемных кремовых оттенков, выбирая яркие и чистые образы, известные как «ультра-фиолетовый блонд».

УФ блонд – совершенный платиновый цвет, напоминающий образ мягкого гранжа девяностых годов. Но этот цвет более совершенен, поскольку имеет чистый тон и блестящее сияние. Этот новый трендовый оттенок осени 2023 года менее серебристый, а более нейтральный, молочно-русого цвета.

Медный блонд

Какой цвет волос в тренде в 2023 году / Фото: pixabay.com

Если модница желает более светлого цвета волос, можно смело выбирать медно-русый. Этот цвет – новый оттенок клубничного блонда с персиком. Такой тренд будет идеальным для обладательниц светлых волос, которые хотят иметь в своем образе теплый оттенок с цветом меди. Хотя некоторым блондинкам не нравятся тёплые тона, но можно выбрать нейтральный, золотистый оттенок. Этот цвет будет придавать розовый блеск вашим локонам, при этом сохраняя легкость и непринужденное совершенство.

Коричневый орех

Какой цвет волос в тренде в 2023 году / Фото: pixabay.com

Этот насыщенный цвет снова возвращается в моду. Такой оттенок подходит для брюнеток, создавая тёплые объемные тона. Это осенний тренд, который, безусловно, будет держать позиции не один сезон подряд, что подарит уютную атмосферу для своей обладательницы.

Настоящая медь

Какой цвет волос в тренде в 2023 году / Фото: pixabay.com

Уже стало понятно, что тренд осени 2023 года – это медный во всех его вариациях и тонах. Поэтому стилисты рекомендуют выбирать настоящий медный цвет следующих сезонов – это не будет ошибкой. И это не просто очередной модный тренд, поскольку теплый рыжий цвет просто кричит нам о красочной осени. Существует много вариаций оттенка, которые подходят всем типам кожи и естественным волосам. Поэтому не стоит бояться ошибиться. Просто нужно перед выбором цвета проконсультироваться со своим мастером-парикмахером.

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