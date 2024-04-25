Какой цветок посадить на огороде, чтобы вредители забыли к вам дорогу

Не все знают, что календула является не только лекарственным растением — ее еще называют "ноготки лекарственные", а также любят за оранжевое цветение — но и замечательным сидератом и уничтожителем вредителей.

Это растение улучшает структуру почвы, угнетает рост сорняков, эффективно борется с вредителями.

Польза календулы для огорода

Почему календулу нужно сажать рядом с овощами?

Вещества, выделяемые корневой системой календулы, обеззараживают почву и улучшают ее структуру.

Во время роста корни календулы обеспечивают культуры, растущие рядом, эфирами, фитонцидами и другими полезными элементами.

Календула эффективна в борьбе с тлей. Каким образом? Запах календулы привлекателен для божьих коровок, которые являются одними из главных врагов тли.

Листья и стебли календулы являются отличным компостом.

Запах календулы привлекает колорадских жуков, таким образом растение берет удар на себя, защищая картофель.

Если высадить цветок рядом с грядками с луком, капустой, он поможет отпугнуть нематод, луковую муху.

И это еще не все — цветок может быть барометром для огородников. Если календула после ночи не открывает лепестки до 8 часов утра — следует ожидать дождь или грозу.

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