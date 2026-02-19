- Дата публикации
Какой день 20 февраля — все о важных событиях, кого чествует церковь
Завтра, 20 февраля, День Героев Небесной Сотни и День начала российской агрессии против Украины. Верующие чтят память святого преподобного Льва, епископа Катанского. До Нового года осталось 315 дней.
20 февраля 2026 года — пятница. 1457-й день войны в Украине.
Какой завтра день
Завтра, 20 февраля, верующие чтят память святого преподобного Льва, епископа Катанского. Он жил в VIII веке и был епископом города Катания на острове Сицилия (ныне Италия). Известен как ревностный пастырь, защитник православной веры и подвижник суровой аскетической жизни. По преданию, у него был дар чудотворения: исцелял больных и обращал людей в христианство. Особенно прославился противостоянием местному волшебнику Илиодору, который, по молитве святого, был постыжен.
20 февраля в Украине День Героев Небесной Сотни. Важна памятная дата украинцев, установленная указом Президента Украины 2015 в честь подвига участников Революции Достоинства, погибших во время событий зимы 2013-2014 годов в Киеве и других городах. Название «Небесная Сотня» стало символическим после трагических расстрелов протестующих 18–20 февраля 2014 года на площади Независимости в Киеве. Именно 20 февраля 2014 погибло наибольшее количество активистов. События разворачивались во время Евромайдана — массовых акций протеста против отказа тогдашних властей подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и против сворачивания демократических свобод. Герои Небесной Сотни — это более ста человек всех возрастов и профессий, отдавших жизнь за достоинство, свободу и европейский выбор Украины. Им посмертно присвоено звание Героя Украины.
Также 20 февраля День начала российской агрессии против Украины. Именно этой датой в Украине официально определено начало вооруженной агрессии Российской Федерации — согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины». 20 февраля 2014 года начались действия по вооруженному захвату Крыма военными подразделениями России без опознавательных знаков. Уже в конце февраля были заблокированы украинские воинские части, административные здания и стратегические объекты. В марте прошел незаконный «референдум», после чего Россия объявила об аннексии полуострова.
А еще 20 февраля День социальной справедливости в Украине (Всемирный день социальной справедливости). Его провозгласила Организация Объединенных Наций в 2007 году, чтобы привлечь внимание к проблемам бедности, безработицы, неравенства, дискриминации и нарушения прав человека. Идея дня заключается в укреплении принципов равенства возможностей, достойного труда, доступа к образованию, медицине и социальной защите. Социальная справедливость предполагает создание условий, при которых каждый человек может реализовать свой потенциал независимо от пола, возраста, происхождения или социального статуса.
20 февраля Международный День людей, победивших алкоголизм. Эта дата скорее общественную и просветительскую инициативу, а не официальный статус международного праздника, однако ее поддерживают сообщества трезвости и реабилитационные центры в разных странах. Цель дня — привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости, поддержать людей, которые стали на путь выздоровления, и показать, что возвращение к полноценной жизни возможно. В центре внимания — истории силы духа, ответственности и восстановления семей, карьеры и внутреннего баланса.