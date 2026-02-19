Какой день 20 февраля 2026 года / © ТСН

20 февраля 2026 года — пятница. 1457-й день войны в Украине.

20 февраля верующие чтят память святого преподобного Льва, епископа Катанского / © unsplash.com

Завтра, 20 февраля, верующие чтят память святого преподобного Льва, епископа Катанского. Он жил в VIII веке и был епископом города Катания на острове Сицилия (ныне Италия). Известен как ревностный пастырь, защитник православной веры и подвижник суровой аскетической жизни. По преданию, у него был дар чудотворения: исцелял больных и обращал людей в христианство. Особенно прославился противостоянием местному волшебнику Илиодору, который, по молитве святого, был постыжен.

20 февраля в Украине День Героев Небесной Сотни / © unsplash.com

20 февраля в Украине День Героев Небесной Сотни. Важна памятная дата украинцев, установленная указом Президента Украины 2015 в честь подвига участников Революции Достоинства, погибших во время событий зимы 2013-2014 годов в Киеве и других городах. Название «Небесная Сотня» стало символическим после трагических расстрелов протестующих 18–20 февраля 2014 года на площади Независимости в Киеве. Именно 20 февраля 2014 погибло наибольшее количество активистов. События разворачивались во время Евромайдана — массовых акций протеста против отказа тогдашних властей подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и против сворачивания демократических свобод. Герои Небесной Сотни — это более ста человек всех возрастов и профессий, отдавших жизнь за достоинство, свободу и европейский выбор Украины. Им посмертно присвоено звание Героя Украины.

20 февраля День начала российской агрессии против Украины / © КМДА

Также 20 февраля День начала российской агрессии против Украины. Именно этой датой в Украине официально определено начало вооруженной агрессии Российской Федерации — согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины». 20 февраля 2014 года начались действия по вооруженному захвату Крыма военными подразделениями России без опознавательных знаков. Уже в конце февраля были заблокированы украинские воинские части, административные здания и стратегические объекты. В марте прошел незаконный «референдум», после чего Россия объявила об аннексии полуострова.

20 февраля День социальной справедливости в Украине / © pexels.com

А еще 20 февраля День социальной справедливости в Украине (Всемирный день социальной справедливости). Его провозгласила Организация Объединенных Наций в 2007 году, чтобы привлечь внимание к проблемам бедности, безработицы, неравенства, дискриминации и нарушения прав человека. Идея дня заключается в укреплении принципов равенства возможностей, достойного труда, доступа к образованию, медицине и социальной защите. Социальная справедливость предполагает создание условий, при которых каждый человек может реализовать свой потенциал независимо от пола, возраста, происхождения или социального статуса.

20 февраля Международный День людей, победивших алкоголизм / © pexels.com

20 февраля Международный День людей, победивших алкоголизм. Эта дата скорее общественную и просветительскую инициативу, а не официальный статус международного праздника, однако ее поддерживают сообщества трезвости и реабилитационные центры в разных странах. Цель дня — привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости, поддержать людей, которые стали на путь выздоровления, и показать, что возвращение к полноценной жизни возможно. В центре внимания — истории силы духа, ответственности и восстановления семей, карьеры и внутреннего баланса.