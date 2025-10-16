Какой день недели считается плохим для любых начинаний и финансовых вложений: это не понедельник

Какой день недели считается самым плохим / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Мы довольно часто слышим, что понедельник — день трудный. Но, как уверяют эзотерики и народные приметы, настоящим неудачным днем для новых начинаний является совсем не он. Энергия недели меняется каждые 24 часа. И некоторые дни несут в себе соблазн действовать импульсивно, именно в такие моменты возникают ошибки, потери и разочарования. Рассказываем, в какой день лучше ничего не начинать, чтобы не рисковать деньгами, здоровьем и удачей.

Какой день недели считается самым плохим для начинаний: можно потерять все

Это среда — день сомнений и нестабильности. Несмотря на то, что среда часто считается серединой недели, а значит, хорошим временем для действий, астрологи называют ее самой неудачной для финансовых вложений и новых начинаний.

Почему именно среда считается самым плохим днем недели? Этим днем управляет планета Меркурий — управитель коммуникаций, торговли, информации и движения. Однако его энергия слишком изменчива: сегодня все кажется выгодным, а завтра ситуация может резко измениться. Любые соглашения, подписанные в этот день, часто теряют актуальность, а начатые в среду проекты приносят не те результаты, на которые вы рассчитывали.

Реклама

Почему не стоит вкладывать деньги в среду

Астрологи говорят, что среда — день, когда деньги не держатся в руках. Даже если вы получите прибыль или подпишете выгодный контракт, есть риск, что впоследствии это обернется непредвиденными издержками или обманом. Также в этот день не рекомендуют брать кредиты, давать деньги взаймы или делать большие покупки.

По народному поверью, деньги, потраченные в среду, будто развеиваются ветром — не приносят пользы и не возвращаются.

Какие народные приметы о среде

Наши предки верили:

кто начнет важное дело в среду — долго не увидит результата;

если в среду что-то сломалось — скоро придется чинить еще что-нибудь;

браки, заключенные в этот день, часто бывают недолговечными.

Неудивительно, что хозяйки старались не начинать в среду уборку или ремонт, а крестьяне избегали посева или пересадки растений.