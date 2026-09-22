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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Какой десерт продлевает жизнь и положительно влияет на сердце и нервы: его нужно есть как можно чаще

Какие полезные вещества содержит это лакомство и что наука говорит о его влиянии на организм.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какая польза кунжутной халвы

Какая польза кунжутной халвы / © Freepik

Халва — один из тех десертов, которые многие помнят еще с детства. Особенно ценится кунжутная халва, которую готовят из перетертых семян кунжута. Она имеет насыщенный вкус и содержит много жиров, белка, минералов и биологически активных веществ. Ее основной ингредиент — кунжут, действительно привлекает внимание ученых из-за потенциального положительного влияния на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и антиоксидантную защиту организма.

Что полезного содержится в кунжутной халве

Кунжут богат ненасыщенными жирными кислотами, растительным белоком, клетчаткой, кальцием, магнием и другими микроэлементами. Также в его составе есть лигнаны — в частности сезамин и сезамол, обладающие антиоксидантными свойствами.

Именно магний важен для нормальной работы сердца, нервной системы и мышц, а жиры необходимы организму для нормального функционирования клеток.

Есть и интересные научные данные. В систематическом обзоре и метаанализе, опубликованном в 2025 году, проанализировали 13 клинических исследований с участием 521 человека. Ученые обнаружили, что употребление кунжута и продуктов из него может оказывать положительное влияние на некоторые показатели обмена веществ и воспаления, в частности уровень гликированного гемоглобина, С-реактивного белка и интерлейкина-6.

Другой метаанализ, посвященный кунжуту и его продуктам, также оказал положительное влияние на уровень глюкозы и гликированного гемоглобина.

Действительно ли халва может быть полезна для нервной системы и сердца

Непосредственно утверждение, что халва лечит нервную систему или предотвращает нервные расстройства, научные исследования не подтверждают. Однако питательные вещества кунжута принимают участие в процессах, важных для работы мозга и нервной системы.

Кроме того, в кунжуте есть антиоксидантные соединения, которые помогают организму противостоять окислительному стрессу. Поэтому ученые исследуют кунжут как потенциально полезный компонент рациона для сердечно-сосудистой системы и долголетия.

В то же время, важно помнить: халва остается сладким и достаточно калорийным десертом. Поэтому польза кунжута не означает, что ее следует есть в больших количествах. Лучше выбирать халву с простым составом и небольшую порцию — например, около 20–30 г.

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