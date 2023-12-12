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Какой должен быть новогодний маникюр: зеленый и золотой — главные цвета 2024 года (фото)

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Какой должен быть новогодний маникюр: зеленый и золотой — главные цвета 2024 года (фото)

Маникюр на Новый 2024 год

Какие цвета маникюра принесут счастье в год Зеленого Дракона

Какого цвета сделать новогодний маникюр в год Зеленого Дракона

В следующем году, в год Зеленого Дракона самыми популярными цветами для новогоднего маникюра будут зеленый и золотистый цвет, какой дракон не любит золота.

Зеленый цвет – цвет удачи, процветания и здоровья, символизирует силу, смелость и мудрость. Если хотите поймать Дракона, вернее, удачу за хвост, сделайте зеленый маникюр.

Если же зеленый маникюр будет сочетаться с золотистым – богатства и славы вам не миновать. Золотой цвет символизирует обилие, благополучие и счастье. Золотистый маникюр придаст образу роскоши и изысканности.

Зеленый новогодний маникюр на короткие ногти

Покройте ногти насыщенным зеленым оттенком, а с помощью золотого гель-лака нарисуйте декоративные элементы.

Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр
Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр

Украсить новогодний маникюр можно стемпингом или стразами

Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр

Разнообразить новогодний маникюр можно золотистыми блестками, только нанести их не на весь ноготь.

Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр

Зеленый новогодний маникюр на длинные ногти

Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр

Можно сделать глянцевое, а можно – матовое покрытие и нанести новогодний рисунок.

Маникюр на длинные ногти / ©
Маникюр на длинные ногти

Будет выглядеть красиво волнистый нейл-арт с оттенками зеленого и золотистого гель-лака.

Новогодний маникюр / ©
Новогодний маникюр

Зеленый френч на Новый год

Френч – это классический дизайн маникюра, который в зеленом цвете будет обладать особой привлекательностью.

©
©
Зеленый френч / ©
Зеленый френч

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Дата публикации
Просмотры
297
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