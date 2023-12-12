Какой должен быть новогодний маникюр: зеленый и золотой — главные цвета 2024 года (фото)

Какие цвета маникюра принесут счастье в год Зеленого Дракона

Какого цвета сделать новогодний маникюр в год Зеленого Дракона

В следующем году, в год Зеленого Дракона самыми популярными цветами для новогоднего маникюра будут зеленый и золотистый цвет, какой дракон не любит золота.

Зеленый цвет – цвет удачи, процветания и здоровья, символизирует силу, смелость и мудрость. Если хотите поймать Дракона, вернее, удачу за хвост, сделайте зеленый маникюр.

Если же зеленый маникюр будет сочетаться с золотистым – богатства и славы вам не миновать. Золотой цвет символизирует обилие, благополучие и счастье. Золотистый маникюр придаст образу роскоши и изысканности.

Зеленый новогодний маникюр на короткие ногти

Покройте ногти насыщенным зеленым оттенком, а с помощью золотого гель-лака нарисуйте декоративные элементы.

Новогодний маникюр

Новогодний маникюр

Украсить новогодний маникюр можно стемпингом или стразами

Новогодний маникюр

Разнообразить новогодний маникюр можно золотистыми блестками, только нанести их не на весь ноготь.

Новогодний маникюр

Зеленый новогодний маникюр на длинные ногти

Новогодний маникюр

Можно сделать глянцевое, а можно – матовое покрытие и нанести новогодний рисунок.

Маникюр на длинные ногти

Будет выглядеть красиво волнистый нейл-арт с оттенками зеленого и золотистого гель-лака.

Новогодний маникюр

Зеленый френч на Новый год

Френч – это классический дизайн маникюра, который в зеленом цвете будет обладать особой привлекательностью.

Зеленый френч

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