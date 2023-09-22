Какой генератор выбрать: дизельный, бензиновый или инверторный, для дома и котла

Обратите внимание, что автономный генератор практически невозможно использовать в многоквартирных домах, ведь сложно отводить выхлопные газы, обеспечить уровень шума и нормы пожарной безопасности.

Чтобы дома было тепло и светло в холодное время года, можно приобрести бензиновый, дизельный или инверторный генератор. В случае отключений света в Украине правильно подобранный генератор поможет обеспечить электроэнергией дом, дачу, офис или торговое помещение.

Какой генератор выбрать 2023 – читайте на ТСН.ua.

Какой генератор выбрать

Если сомневаетесь, какой генератор выбрать, следует иметь в виду, что лучшей моделью всегда будет та, чьи технические характеристики могут решить поставленную задачу. При выборе генератора важны следующие моменты: объем топливного бака, время непрерывной работы, расход горючего, номинальная мощность электростанции.

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Не всегда самая дорогая стационарная модель с мощным двигателем оказывается лучшей. Если потребление электроэнергии низкое, то выгоднее будет купить маломощный агрегат.

Так, если вам нужен генератор для дома с небольшим количеством бытовых приборов, подойдет бензиновый с мощностью до 3 кВт.

Для того чтобы обеспечить светом дачу, лучше приобрести бензиновый генератор с мощностью до 5 кВт.

Для обеспечения электроэнергией небольшого магазина или стройплощадки подойдет бензиновый или дизельный генератор мощностью до 7-8 кВт.

А уж для большого строительства или производства понадобится дизельный генератор мощностью 10 кВт и выше.

Бензиновый или дизельный генератор

Бензиновый или дизельный генератор – что лучше? Бензиновый генератор следует выбирать, если требуется небольшая мощность, и если он не будет использоваться постоянно. Бензиновый генератор будет намного дешевле дизельного. Правда, дизельный генератор быстро окупится в случае длительного использования, ведь более экономно расходует топливо. Мощные генераторы от 10 кВт и больше лучше покупать на дизеле.

Дизельный генератор – преимущества и недостатки

Профессиональные модели дизельных генераторов часто используются на производствах. Их следует выбирать, если необходим постоянный и главный источник электроэнергии. Дизельные генераторы дороже бензиновых, однако окупаются при длительной эксплуатации благодаря экономии топлива.

Дизельные генераторы продаются как в мобильных, так и в больших вариантах. Небольшие модели работают с воздушными системами охлаждения, а стационарные – с водяными.

Дизельный генератор / Фото: Getty Images

Преимущества дизельных генераторов:

Моторесурс может достигать 40 тыс. моточасов.

Двигатель хорошо переносит большие нагрузки, может выдерживать длительное время работы без перерыва.

Бережнее тратят горючее. Имея высокую мощность, дизельные генераторы выгоднее бензиновых на 20-30%.

Недостатки дизельных генераторов:

Высокий уровень шума (до 110 дБ), поэтому его лучше устанавливать в отдельном помещении.

Более высокая на 20-40% цена, чем на бензиновый генератор с такой же мощностью.

Чаще нужно менять масло, а замена расходных материалов стоит дороже.

Больше загрязняет окружающую среду.

В холоде завести сложнее бензинового.

Бензиновый генератор – преимущества и недостатки

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Бензиновый – самый популярный вариант среди генераторов, ведь на них приходится 58% продаж. Они просты в обслуживании: нужно время от времени чистить свечи зажигания и следить за маслом и фильтрами. Бензиновые генераторы используются как резерв или источник электропитания на выездных работах. Они компактные и с небольшим весом, поэтому их легко взять с собой.

Купить бензиновый генератор можна как в шумопоглощающих кожухах, так и в открытых вариантах.

Преимущества бензиновых генераторов:

Небольшой уровень шума: при использовании в защитном корпусе выдает шум в диапазоне 55-72 дБ.

Меньшая стоимость.

Легче завести на холоде.

Недостатки бензиновых генераторов:

Не могут работать долго без перерыва (надо выключать на несколько часов после 5-8 часов работы).

Каждый киловатт получается относительно дорого из-за высокой стоимости бензина.

Моторесурс редко превышает 4 тысячи часов.

Бензиновый генератор / Фото: Getty Images

Инверторный генератор – преимущества

Преимущество инверторного генератора – он полностью защищен от перепадов напряжения (не представляет опасности для техники), обладает высокой производительностью, малым весом, компактными размерами и едва заметным уровнем шума. Инверторный генератор удобно использовать в небольших квартирах. Он также идеально подходит для обеспечения работы медицинского и другого оборудования.

Преимущества инверторных генераторов:

Компактность: генератор небольшой мощности (до 1 кВт) весит не больше 3-5 кг.

Экономичность: расход топлива на 40% меньше, чем у традиционных генераторов.

Низкий уровень шума с показателями не более 66-68дБ (это позволяет устанавливать генератор даже на балконе многоквартирного дома).

Безопасность: количество углекислоты очень низкое и при использовании в быту отвести вредные выхлопы можно с помощью шланга.

Надежная защита устройства от внутренних и внешних воздействий – перепадов напряжения, проникновения пыли или влаги под корпус.

Точность: на выходе получается стабильное напряжение, не зависящее от колебаний на входе. Отклонение не превышает 2.5%.

Инверторный генератор / Фото: Getty Images

Самый заметный минус инверторного генератора – высокая цена, которая может превышать стоимость традиционных генераторов.

Какой генератор выбрать для котла 2023

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Газовый котел – одно из самых чувствительных к перепадам напряжения устройств. То есть, если вы хотите обеспечить бесперебойную работу системы отопления, генератор для котла следует выбирать с точным напряжением и "чистой" синусоидой выходного сигнала.

Таким требованиям отвечают современные модели инверторных генераторов с компактными размерами, минимальным уровнем шума, хорошей энергоэффективностью и экономичностью. Обычно инверторный генератор используется либо для отдельного ресивера (в этом случае – газового котла), либо для нескольких приемников (котел, бойлер, бытовая техника, освещение, насосное оборудование).

Генератор для холодильника (бытовой техники)

Если нужен генератор для холодильника и другой бытовой техники – телевизора, ноутбука – подойдет инверторный генератор. Именно он пригодится, когда нужно подключить дорогую бытовую технику, реагирующую на перепады напряжения.

Выбирать инверторный генератор следует по мощности и производительности. Это как раз тот случай, когда экономить не стоит. Более дешевые модели изготавливаются из комплектующих более низкого качества и могут подвести.

Холодильник / Фото: Pexels

Генератор для дома – какая мощность

Выбор генератора зависит от количества одновременно подключенных к сети приборов. Если дом небольшой, а питание нужно только для освещения, холодильника и компьютера, хватит мощности 3 кВт. Если приборов в доме много, лучше позаботиться о генераторе мощностью до 5 кВт. Если в доме постоянно работает отопление, насос и бойлер, подойдет генератор мощностью 7 кВт.

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