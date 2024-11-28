Какой губкой лучше мыть грязные тарелки, а какой – сковородку: об этом мало кто знает

Эксперты говорят, что цветные губки предназначены для разной посуды, поэтому рекомендуют использовать их по назначению.
При выборе губки для мытья посуды специалисты рекомендуют учитывать тип посуды, характер загрязнения и интенсивность очистки. Правильный выбор поможет сохранить красоту и функциональность кухонной утвари, а также обеспечит идеальную чистоту вашей посуды.
Как выбрать губку для мытья разных типов посуды: об этом почти никто не знает
- Зеленая губка. Эта губка самая жесткая, поэтому она идеально подходит для кастрюль и противней с пригоревшей едой. Однако эксперты не рекомендуют ее использовать для мытья деликатной посуды – стеклянной или с антипригарным покрытием.
- Синяя губка считается универсальной, она средней жесткости и подходит для повседневного использования. Ею можно мыть любую посуду, в том числе и антипригарную, она не оставляет царапин.
- Красная губка – самая деликатная. Ее можно использовать для мытья хрусталя, фарфора и тонкого стекла. Она не оставляет царапин на самых нежных поверхностях.
- Желтая губка также универсальная и подходит для большинства типов посуды, включая стеклянную и керамическую. Однако может быть недостаточно эффективной для сильных загрязнений, с которыми отлично справляются зеленая и синяя.
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