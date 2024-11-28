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Какой губкой лучше мыть грязные тарелки, а какой – сковородку: об этом мало кто знает

Какой губкой лучше мыть грязные тарелки, а какой – сковородку: об этом мало кто знает

Как выбрать губку для посуды / Фото: Freepik

Эксперты говорят, что цветные губки предназначены для разной посуды, поэтому рекомендуют использовать их по назначению.

При выборе губки для мытья посуды специалисты рекомендуют учитывать тип посуды, характер загрязнения и интенсивность очистки. Правильный выбор поможет сохранить красоту и функциональность кухонной утвари, а также обеспечит идеальную чистоту вашей посуды.

Как выбрать губку для мытья разных типов посуды: об этом почти никто не знает

  • Зеленая губка. Эта губка самая жесткая, поэтому она идеально подходит для кастрюль и противней с пригоревшей едой. Однако эксперты не рекомендуют ее использовать для мытья деликатной посуды – стеклянной или с антипригарным покрытием.
  • Синяя губка считается универсальной, она средней жесткости и подходит для повседневного использования. Ею можно мыть любую посуду, в том числе и антипригарную, она не оставляет царапин.
  • Красная губка – самая деликатная. Ее можно использовать для мытья хрусталя, фарфора и тонкого стекла. Она не оставляет царапин на самых нежных поверхностях.
  • Желтая губка также универсальная и подходит для большинства типов посуды, включая стеклянную и керамическую. Однако может быть недостаточно эффективной для сильных загрязнений, с которыми отлично справляются зеленая и синяя.

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