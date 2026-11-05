Какой хлеб лучше покупать, потому что он вкусный и полезный: эксперты назвали четыре вида

Какой хлеб считается самым полезным / © Credits

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Хлеб может быть не только дополнением к основным блюдам, но и источником клетчатки, растительного белка, витаминов группы B и минералов. Однако его питательная ценность во многом зависит от муки, способа приготовления и дополнительных ингредиентов. Некоторые сорта содержат больше пищевых волокон и медленнее усваиваемых углеводов, поэтому лучше насыщают и помогают разнообразить ежедневный рацион. Диетологи чаще всего советуют обращать внимание на цельнозерновой, ржаной, хлеб на закваске и хлеб из пророщенного зерна. Каждый из этих видов имеет свои особенности состава и вкуса.

Цельнозерновой хлеб: много клетчатки и витаминов

Главная особенность такого хлеба — мука, изготовленная из целого зерна. В отличие от рафинированной белой муки, она содержит все три части зерна: оболочку, зародыш и эндосперм. Именно в оболочке сосредоточена значительная часть клетчатки, а эмбрион содержит витамины и полезные жиры.

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В составе цельнозернового хлеба есть пищевые волокна, растительный белок, витамины группы B, магний, железо и цинк. Клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника, способствует более длительному ощущению сытости и помогает избегать резких колебаний уровня сахара в крови по сравнению с изделиями из очищенной муки.

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При покупке следует проверять перечень ингредиентов: на первом месте должна быть цельнозерновая мука. Надпись «мультизерновая» сама по себе не означает, что хлеб изготовлен из цельного зерна.

Ржаной хлеб: источник пищевых волокон и минералов

Ржаной хлеб изготовляют из ржаной муки, иногда с добавлением пшеничной. Его характерный вкус и плотная текстура обусловлены особенностями ржаного зерна. Особенно ценен хлеб из цельнозерновой или обдирной ржаной муки, ведь он хранит больше питательных веществ.

В его составе клетчатка, растительный белок, витамины группы B, магний, фосфор, железо и марганец. Пищевые волокна поддерживают пищеварение, помогают дольше оставаться сытыми и способствуют нормальной работе кишечника.

Ржаной хлеб также содержит сложные углеводы, которые снабжают организм энергией. В то же время его польза зависит от рецептуры: изделия с большим количеством белой пшеничной муки, сахара или сиропов не следует автоматически считать лучшим выбором.

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Хлеб на закваске: особый способ приготовления

Такой хлеб готовят не только на промышленных дрожжах, а с помощью закваски — смеси муки и воды, в которой естественно развиваются молочнокислые бактерии и дрожжи. Во время длительного брожения они изменяют свойства теста, формируют характерный кисловатый вкус и оказывают влияние на структуру готового изделия.

В состав такого хлеба обычно входят мука, вода, закваска и соль. Если он изготовлен из цельнозерновой муки, он дополнительно содержит клетчатку, витамины группы B, магний и железо.

Ферментация может уменьшать количество некоторых веществ, препятствующих усвоению минералов, в частности фитиновой кислоты. Также она может оказывать влияние на усвояемость углеводов. Однако это не означает, что любой хлеб на закваске автоматически полезен цельнозерновому: важно учитывать тип муки и полный состав продукта.

Хлеб из пророщенного зерна: дополнительные питательные вещества

Для изготовления такого хлеба используют зерна пшеницы, ржи, ячменя и других предварительно проращиваемых злаков. При прорастании в зерне активируются ферменты, изменяется соотношение отдельных питательных веществ, а часть крахмала расщепляется на более простые соединения.

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Такой хлеб может содержать клетчатку, растительный белок, витамины группы B, железо, магний и цинк. Если производитель использует целые зерна, в готовом продукте хранится значительная часть их питательных компонентов.

Проращивание может повышать доступность некоторых минералов для усвоения организмом. Кроме того, такой хлеб обладает насыщенным зерновым вкусом и хорошо сочетается с сыром, яйцами, овощами и другими продуктами.

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