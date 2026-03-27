Какой картофель не боится фитофторы и других заболеваний: лучшие сорта для посадки в 2026 году
Правильный выбор сорта картофеля позволяет снизить затраты на обработку посадочного материала и собрать большой урожай даже при неблагоприятных погодных условиях.
Фитофтора — одна из самых опасных болезней картофеля, способного уничтожить урожай буквально за несколько недель. Поэтому опытные огородники все чаще делают ставку не на химию, а на правильный выбор сортов. Современная селекция уже предлагает немало вариантов, которые обладают повышенной устойчивостью к болезням и хорошо адаптированы к украинскому климату. Если выбрать такие сорта, можно значительно снизить риски заболевания культуры и получить стабильный урожай.
Лучшие сорта картофеля, которые не боятся фитофторы
«Скарб». Один из самых надежных сортов с высокой устойчивостью к комплексу заболеваний, включая фитофтороз. Дает стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях.
«Лабелла». Современный сорт с хорошим иммунитетом к грибковым заболеваниям. Отличается высокой урожайностью и большими ровными клубнями.
«Алуэт». Европейский сорт, специально выведенный, с повышенной стойкостью к фитофторе. Хорошо подходит для выращивания в прохладном климате.
«Вектор». Известен своей выносливостью к болезням и стабильной урожайностью. Хорошо переносит влажный климат, где фитофтора распространяется быстрее всего.
«Лорх». Классический проверенный сорт, демонстрирующий устойчивость ко многим заболеваниям, включая фитофтор.
«Росинка». Сорт с комплексной стойкостью к нескольким болезням, в том числе грибковым инфекциям. Дает высокий урожай и хорошо сохраняется.
«Лазурит». Ранний сорт с хорошей выносливостью к заболеваниям. Подходит для тех, кто хочет получить урожай как можно раньше.
«Коннект». Современный высокоурожайный сорт с улучшенной стойкостью к болезням и хорошим вкусовым качествам.
Что еще поможет защитить картофель
Даже самые стойкие сорта нуждаются в базовом уходе. Для максимального эффекта следует:
соблюдать севооборот;
не загущать посадки;
выбирать хорошо проветриваемые участки;
избегать чрезмерной влаги.