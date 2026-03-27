Какой картофель не боится фитофторы и других заболеваний: лучшие сорта для посадки в 2026 году

Какие урожайные сорта картофеля / © pexels.com

Фитофтора — одна из самых опасных болезней картофеля, способного уничтожить урожай буквально за несколько недель. Поэтому опытные огородники все чаще делают ставку не на химию, а на правильный выбор сортов. Современная селекция уже предлагает немало вариантов, которые обладают повышенной устойчивостью к болезням и хорошо адаптированы к украинскому климату. Если выбрать такие сорта, можно значительно снизить риски заболевания культуры и получить стабильный урожай.

Лучшие сорта картофеля, которые не боятся фитофторы

«Скарб». Один из самых надежных сортов с высокой устойчивостью к комплексу заболеваний, включая фитофтороз. Дает стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях.

«Лабелла». Современный сорт с хорошим иммунитетом к грибковым заболеваниям. Отличается высокой урожайностью и большими ровными клубнями.

«Алуэт». Европейский сорт, специально выведенный, с повышенной стойкостью к фитофторе. Хорошо подходит для выращивания в прохладном климате.

«Вектор». Известен своей выносливостью к болезням и стабильной урожайностью. Хорошо переносит влажный климат, где фитофтора распространяется быстрее всего.

«Лорх». Классический проверенный сорт, демонстрирующий устойчивость ко многим заболеваниям, включая фитофтор.

«Росинка». Сорт с комплексной стойкостью к нескольким болезням, в том числе грибковым инфекциям. Дает высокий урожай и хорошо сохраняется.

«Лазурит». Ранний сорт с хорошей выносливостью к заболеваниям. Подходит для тех, кто хочет получить урожай как можно раньше.

«Коннект». Современный высокоурожайный сорт с улучшенной стойкостью к болезням и хорошим вкусовым качествам.

Что еще поможет защитить картофель

Даже самые стойкие сорта нуждаются в базовом уходе. Для максимального эффекта следует: