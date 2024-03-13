Какой картофель самый лучший для пюре, а какой можно жарить: разбираемся в разных сортах

В Украине существует около десятка популярных сортов картофеля, а потому, когда дело доходит до выбора лучшего для приготовления того или иного блюда, возникают проблемы. Не каждый сорт подходит для жарки или пюре. Некоторые хорошо развариваются, а другие — нет.

Типы картофеля: какой картофель лучший для пюре, который брать для жарки

В международной практике все сорта картофеля традиционно разделяют на четыре большие группы в соответствии с кулинарными типами. Каждая группа имеет свои основные показатели и обозначается латинской буквой (A, B, C, D):

Группа A — салатный тип: сюда входят клубни, отличающиеся плотной мякотью и водянистой текстурой, за счет чего картофель не разваривается, имеет низкое или среднее содержание крахмала. Такие сорта можно использовать на салаты или для супов с последующим консервированием. Группа В – для приготовления чипсов: сюда входят те клубни, которые имеют умеренно плотную мякоть, среднюю водянистость и слабую мучность. Они могут несколько развариваться, а при обжарке становятся мягкими внутри с хрустящей корочкой. Во время варки, в конце процесса, плоды становятся слишком хрупкими. Группа С — преимущественно для приготовления картофеля фри: сюда входят сорта картофеля, который очень хорошо разваривается, они имеют среднюю мучность, мягкую серединку. Картофеля используются для приготовления различных блюд: от пюре (в том числе супов-пюре) до запеченного картофеля и картофеля фри. Группа D – сильно разваливается, подходит для пюре: клубни полностью развариваются, имеют значительную мучность, однако совсем не водянистые и отличаются рыхлой консистенцией после обработки.

Следует обратить внимание, что рассыпчатость картофеля зависит от уровня содержащегося в нем крахмала. Чем его меньше, тем плотнее будет структура во время приготовления.

Самые популярные сорта картофеля в Украине

Сорта картофеля для пюре / Фото: Unsplash

Чаще всего в Украине встречаются следующие сорта картофеля:

Солоха – среднеспелая, имеет фиолетовый цвет. Этот сорт считается подлинным деликатесом, поскольку отличается легким ореховым вкусом. Прекрасно подходит для супов и салатов . Содержит много витаминов (в частности, С и Е), каратиноиды, антиоксиданты.

– среднеспелая, имеет фиолетовый цвет. Этот сорт считается подлинным деликатесом, поскольку отличается легким ореховым вкусом. Прекрасно подходит . Содержит много витаминов (в частности, С и Е), каратиноиды, антиоксиданты. Санта — среднеранняя, овальной формы и желтоватого цвета, с гладкой и гладкой кожицей. Картофеля имеют небольшое количество крахмала, сочные и мягкие, поэтому не подходят для приготовления пюре .

— среднеранняя, овальной формы и желтоватого цвета, с гладкой и гладкой кожицей. Картофеля имеют небольшое количество крахмала, сочные и мягкие, поэтому . Славянка – среднеспелая, с высокими вкусовыми качествами. Картофель розового цвета с кремовой мякотью. Подходит для тушения, запекания в духовке, жарки .

– среднеспелая, с высокими вкусовыми качествами. Картофель розового цвета с кремовой мякотью. Подходит . Синеглазая (Пикассо) — среднеранняя, отличается высокой урожайностью. Картофеля имеют фиолетовые или розовые "глазки". Такой сорт картофеля хорошо разваривается, поэтому подходит для пюре .

— среднеранняя, отличается высокой урожайностью. Картофеля имеют фиолетовые или розовые "глазки". Такой сорт картофеля . Белая ранняя – ультраранний сорт с хорошими вкусовыми качествами. Появляется на рынке как молодой картофель. Подходит для запекания и пюре.

Какой сорт картофеля подходит для жарки, который выбирают для пюре или салата.

Какой сорт картофеля подходит для жарки / Фото: Unsplash

Если вы хотите узнать, какой картофель брать для жарки, следует обратить внимание на клубни с гладкой кожурой. Овальные и небольшие продолговатые плоды лучше прожариваются. Они не будут развариваться, но станут мягкими внутри. Если вы не знаете, какой перед вами сорт картофеля, всегда ориентируйтесь на гладкую кожуру.

Лучшие сорта картофеля для жарки:

Лидер;

Жуковский;

Надежда;

Гранада.

Какой картофель лучше готовить в пюре? Ориентируйтесь на клубни с шершавой, треснувшей кожурой. При нарезании крахмалистый картофель будет липнуть к ножу и оставлять на нем налет из крахмала. Если вы вдруг ошиблись с сортом, лучше не делать пюре. Оно получится водянистым и с комками.

Лучшие сорта картофеля для пюре:

Какой сорт картофеля хорошо разваривается / Фото: Unsplash

Синеглазые (Пикассо);

Чароит;

Тирас;

Бела Росса;

Ривьера.

Какой картофель лучше для салата или супа? Важно, чтобы она была восковой, то есть не разваривалась и хорошо держала свою форму. Сорта с низким содержанием крахмала:

Ред Скарлетт;

Франселин;

Удача;

Невский.

Если вы хотите приготовить картофель фри, берите мучнистые сорта. Их можно легко отличить при нарезании: на ноже будет оставаться налет из крахмала, а разделочная доска станет белой. Лучшими сортами для фри являются:

Адретта;

Сатурн;

Леди Клэр;

Аврора;

Аноста Голландская;

вектор;

Аспия;

Гранада;

Голубизна.

Чтобы приготовить вкусное блюдо, которое будет выглядеть аппетитно, важно подобрать правильный сорт картофеля.

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