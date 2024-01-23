Какой кофе самый вкусный – арабика или робуста: альтернативные сорта, о которых мало кто знает

Какого кофе сейчас только нет, только на его выбор можно потратить кучу времени. Хотя недавно были только арабика и робуста, и мы выбирали зерна на ароматный кофе по своим предпочтениям. Теперь нам предлагают огромный выбор сортов кофе – от элитных до малоизвестных. Поскольку сорт кофе имеет ключевое значение, каким получится приготовленный напиток, разбираемся, какие лучше выбрать зерна, чтобы не прогадать со вкусом. И какие еще есть сорта, кроме очень известных, имеющих высокие перспективы для массового производства.

Какой кофе лучше – арабика или робуста

Арабику обычно называют старшей сестрой, по легенде ее начали употреблять еще в начале девятого столетия. Но согласно историческим источникам – летописям суфийских монастырей, датируемых пятнадцатым веком, арабику впервые упоминают именно с тех пор. Родиной кофейных деревьев этого сорта по праву признана Эфиопия, где до сих пор выращивают элитные сорта арабики.

Относительно робусты, этот вид кофе был открыт в девятнадцатом веке, к тому времени арабику пил уже весь мир. Робуста довольно быстро набрала популярность благодаря своей простоте в выращивании и устойчивости к суровым погодным условиям. Поэтому именно этот сорт кофе считается лучшим для массового производства и изготовления растворимого кофе.

Какая разница в свойствах готового напитка

В мире производится только 30% рабусты от общего объема кофейных зерен. Однако у нее много поклонников, а главная причина ее популярности – это вкус напитка. Хотя арабика считается элитарным сортом из-за вековых традиций выращивания и приготовления, начало которых выходит еще с XV века.

Арабика. В зернах этого сорта содержатся эфирные масла, которые придают кофе яркий вкус и насыщенный аромат. Вкус арабики варьируется от мягкого сладковатого до резкого с терпкостью. Этот кофе содержит меньше кофеина, его определяющий признак – имеет кисловатый привкус. Арабика дороже работусты, потому что ее сложнее выращивать.

В зернах этого сорта содержатся эфирные масла, которые придают кофе яркий вкус и насыщенный аромат. Вкус арабики варьируется от мягкого сладковатого до резкого с терпкостью. Этот кофе содержит меньше кофеина, его определяющий признак – имеет кисловатый привкус. Арабика дороже работусты, потому что ее сложнее выращивать. Робуста. Этот сорт значительно крепче, потому что имеет больше кофеина, но в нем меньше кислоты и сладости. Вкус робусты отличается горчинкой, аромат насыщеннее и ярче, чем у арабики. За счет того, что этот сорт выращивать гораздо проще, кофе имеет более низкую цену.

Какие еще есть виды кофе, кроме арабики и робусты

Ключевыми в выборе кофе будут личные предпочтения. Кроме моносортов есть миксы – смесь разных сортов кофе в вариациях пропорций. К тому же недавно на рынок вошли другие сорта кофе, о которых мало кто знает.

Либерика. Кофе этого сорта достаточно прост в выращивании, поэтому его производством занимается ряд стран. Однако из-за невыраженного вкуса ее используют только в миксе сортов.

Кофе этого сорта достаточно прост в выращивании, поэтому его производством занимается ряд стран. Однако из-за невыраженного вкуса ее используют только в миксе сортов. Эксцельс. Это разновидность либерики, не имеющая насыщенного вкуса и аромата, поэтому она подходит только для селекции новых сортов.

Это разновидность либерики, не имеющая насыщенного вкуса и аромата, поэтому она подходит только для селекции новых сортов. Стенофила. Этот сорт имеет яркий вкус, гораздо лучше, чем у арабики, однако он сложен в выращивании. Поэтому его пока не используют в массовом производстве.

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