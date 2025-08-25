- Дата публикации
Какой корм лучше выбрать, если кот отказывается есть — сухой или влажный
Многие хозяева сталкиваются с типичной для кошек блажью: вчера пушистик с аппетитом лакомился кормом, а на следующий день вдруг категорически отворачивается от миски.
Специалист-ветеринар Кэти Микс в комментарии для PetMD отмечает: требовательность кошек имеет свои причины, и хозяевам нередко приходится экспериментировать с рационом, чтобы найти идеальный вариант для своего любимца.
Один из самых часто задаваемых вопросов — какой корм выбрать: сухой или влажный? Оба типа имеют преимущества, однако окончательное решение следует принимать с учетом особенностей организма и образа жизни животного.
Ключевое отличие между ними заключается в содержании влаги. В сухом корме ее всего около 10%, остальное — это концентрированные питательные вещества: белки, жиры, углеводы и витамины. Влажные консервы содержат примерно 70% воды, благодаря чему легче усваиваются и дополнительно снабжают организм кота необходимым увлажнением.
Сухие корма обычно имеют повышенное содержание углеводов, в то время как количество белков и жиров отличается в зависимости от производителя.
Впрочем, даже самый дорогой и качественный продукт может не понравиться вашему любимцу — иногда это вопрос его изменчивого «настроения». В таких случаях хозяевам не остается ничего другого, как приспосабливаться к пищевым предпочтениям своего пушистого друга.