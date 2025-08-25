Кот отказывается от корма: какой лучше взять — сухой или влажный / © unsplash.com

Специалист-ветеринар Кэти Микс в комментарии для PetMD отмечает: требовательность кошек имеет свои причины, и хозяевам нередко приходится экспериментировать с рационом, чтобы найти идеальный вариант для своего любимца.

Один из самых часто задаваемых вопросов — какой корм выбрать: сухой или влажный? Оба типа имеют преимущества, однако окончательное решение следует принимать с учетом особенностей организма и образа жизни животного.

Ключевое отличие между ними заключается в содержании влаги. В сухом корме ее всего около 10%, остальное — это концентрированные питательные вещества: белки, жиры, углеводы и витамины. Влажные консервы содержат примерно 70% воды, благодаря чему легче усваиваются и дополнительно снабжают организм кота необходимым увлажнением.

Сухие корма обычно имеют повышенное содержание углеводов, в то время как количество белков и жиров отличается в зависимости от производителя.

Впрочем, даже самый дорогой и качественный продукт может не понравиться вашему любимцу — иногда это вопрос его изменчивого «настроения». В таких случаях хозяевам не остается ничего другого, как приспосабливаться к пищевым предпочтениям своего пушистого друга.