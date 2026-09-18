Какой лучший сорт картофеля: что известно об урожайной украинской «Княгини»

Сорт картофеля «Княгиня»

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Урожайность картофеля в значительной степени зависит не только от погоды и ухода, но и правильно выбранного сорта. Современные сорта могут существенно отличаться по продуктивности, устойчивости к болезням и способности приспосабливаться к разным условиям выращивания.

Среди перспективных сортов есть и разработки украинских селекционеров. Одна из них — картофель «Княгиня», который привлек внимание результатов международных испытаний.

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Украинский сорт вошел в пятерку лучших

Как сообщает AgroTimes, «Княгиню» испытывали на пяти демонстрационных полях в пяти странах. В общей сложности там было представлено около 80–90 сортов картофеля. Украинский сорт по результатам испытаний вошел в пятерку лучших.

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На отдельных демонстрационных полях урожайность «Княгини» достигала 110 т/га. Обычно фактический урожай зависит от погоды, почвы, влажности, посадочного материала и технологии выращивания.

Кто вывел сорт картофеля «Княгиня»

«Княгиня» — сорт украинской селекции, созданный Институтом картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины. Институт является одним из главных украинских научных учреждений, занимающихся селекцией и семеноводством картофеля. «Княгиня» уже не первый год принадлежит к известным украинским сортам.

Какая урожайность картофеля в Украине

По данным Национальной академии аграрных наук Украины, в среднем на Украине с одного гектара собирают 16–20 тонн картофеля.

Однако современные украинские сорта имеют гораздо больший потенциал. В научно-исследовательских учреждениях, семеноводческих хозяйствах и во время испытаний они дают 40-50 тонн с гектара. «Княгиня» показала еще более высокий результат. В ходе международных испытаний на отдельных демонстрационных полях урожайность этого украинского сорта достигла 110 тонн с гектара.

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То есть 110 т/га — это не обычный урожай картофеля в Украине и не гарантированный результат «Княгини» на каждом поле. Это самый высокий показатель, которого сорт достиг на отдельных участках во время испытаний.

Нынешний результат не первый случай, когда этот сорт демонстрирует чрезвычайно высокую производительность. Ранее НААН сообщала, что во время выращивания «Княгини» на орошении в производственных условиях урожайность составляла 100 т/га. То есть высокие результаты сорта фиксировались в разные годы и при разных испытаниях.

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