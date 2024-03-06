Какой лук лучше добавлять в фарш для котлет: вы точно об этом не знали

Как правильно добавлять лук в фарш для котлет, чтобы они получились вкусными и сочными.

Очень часто хозяйки перекручивают лук вместе с фаршем в мясорубке и сразу жарят котлеты. Правильно ли это? Рассказываем, в каком виде опытные хозяйки советуют добавлять лук в фарш.

Какой лук — жареный или сырой лучше добавлять в фарш для котлет

Бесспорно лук придает котлетам вкус. Во-вторых, фарш с сырым луком дольше не портится, потому что луковый сок является консервантом. Кроме того, сырой лук придаст котлетам необходимую сочность и мягкость.

Но лучше все же класть в фарш обжаренный лук. Потому что после обжарки лук теряет горечь и котлеты получаются более мягкими. А если лук предварительно обжарить в бальзамическом уксусе и добавить в фарш в карамелизированном виде, то еще и сладкими.

На пышность котлет состояние добавляемого лука не влияет — для этого важно фарш хорошего отбить.

Как лучше – резать лук в котлеты или тереть

Кулинары говорят, что это зависит от фарша, используемого для котлет. Если котлеты готовятся из обычного фарша, для получения однородной текстуры лучше использовать терку.

Если готовите котлеты из рубленного мяса, лук следует порезать. Резать можно по-разному — кто-то режет кубиками, кто-то полосками, некоторые измельчают. Если лук порезать крупно, ему нужно будет больше времени, чтобы пропариться под крышкой. Такие котлеты получатся сочными и ароматными.

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